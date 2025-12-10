×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Stephora Anne-Mircie Joseph
Stephora Anne-Mircie Joseph

Responsables de excursión rehusaron llamar al 9-1-1 durante emergencia en que murió Stephora

Según las investigaciones del MP, las imputadas no hicieron caso a los pedidos de testigos y estudiantes

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Responsables de excursión rehusaron llamar al 9-1-1 durante emergencia en que murió Stephora
Stephora Anne-Mircie Joseph (FUENTE EXTERNA)

Las investigaciones del Ministerio Público revelan que, durante la emergencia que culminó con la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, las imputadas Francisca Josefina Tavárez Vélez y Gisela Altagracia González Estrella de Oriach se habrían negado de manera repetida a llamar al sistema de emergencias 9-1-1, pese a los insistentes pedidos de testigos y estudiantes presentes.

Pedidos de llamar al 911

Según el expediente, a las 10:20 de la mañana una adolescente se acercó para preguntar si se realizaría la llamada al 911, a lo que Tavárez Vélez respondió que no, que estaban contactando al colegio.

Minutos después, ante el agravamiento de la situación, el testigo Rigoberto Pérez Pérez, a las 10:20:34, cuestionó: "¿Y al 9-1-1 no lo van a llamar?".  A lo que la imputada contestó nuevamente que estaban comunicándose con la directora del centro educativo, en referencia a González Estrella de Oriach.

  • La escena se repitió segundos más tarde, cuando otra estudiante, a las 10:20:37, insistió en realizar la llamada al sistema de emergencias. Sin embargo, Tavárez Vélez volvió a rechazarlo, según consta en las declaraciones del Ministerio Público.

Al lugar acudió posteriormente la fiscal Cristina Ramírez, acompañada del médico legista Esmarlin Campos, quien determinó que la víctima falleció por asfixia mecánica por ahogamiento. Esta conclusión coincide con el informe preliminar de autopsia judicial núm. 552-2025, emitido el 10 de noviembre de 2025 por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las autoridades continúan profundizando en las circunstancias del caso, que ha generado indignación por la presunta negligencia en la respuesta a la emergencia.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.