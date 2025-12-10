Responsables de excursión rehusaron llamar al 9-1-1 durante emergencia en que murió Stephora

Las investigaciones del Ministerio Público revelan que, durante la emergencia que culminó con la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, las imputadas Francisca Josefina Tavárez Vélez y Gisela Altagracia González Estrella de Oriach se habrían negado de manera repetida a llamar al sistema de emergencias 9-1-1, pese a los insistentes pedidos de testigos y estudiantes presentes.

Pedidos de llamar al 911

Según el expediente, a las 10:20 de la mañana una adolescente se acercó para preguntar si se realizaría la llamada al 911, a lo que Tavárez Vélez respondió que no, que estaban contactando al colegio.

Minutos después, ante el agravamiento de la situación, el testigo Rigoberto Pérez Pérez, a las 10:20:34, cuestionó: "¿Y al 9-1-1 no lo van a llamar?". A lo que la imputada contestó nuevamente que estaban comunicándose con la directora del centro educativo, en referencia a González Estrella de Oriach.

La escena se repitió segundos más tarde, cuando otra estudiante, a las 10:20:37, insistió en realizar la llamada al sistema de emergencias. Sin embargo, Tavárez Vélez volvió a rechazarlo, según consta en las declaraciones del Ministerio Público.

Al lugar acudió posteriormente la fiscal Cristina Ramírez, acompañada del médico legista Esmarlin Campos, quien determinó que la víctima falleció por asfixia mecánica por ahogamiento. Esta conclusión coincide con el informe preliminar de autopsia judicial núm. 552-2025, emitido el 10 de noviembre de 2025 por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las autoridades continúan profundizando en las circunstancias del caso, que ha generado indignación por la presunta negligencia en la respuesta a la emergencia.