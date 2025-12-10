Diputada Selinée Méndez denuncia es víctima de chantaje a través de las redes sociales

La diputada Selinée Méndez, representante del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, quien someterá a la justicia a una persona difamación en las plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

La diputada Selinée Méndez, representante del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, anunció que someterá a la justicia a una persona que —según afirmó— la difamó a través de plataformas digitales.

La legisladora hizo la declaración durante su intervención en la sesión de la Cámara de Diputados del pasado 9 de diciembre, donde expuso detalladamente las razones que la llevaron a activar acciones legales.

Méndez, con casi 30 años de trayectoria en los medios de comunicación, inició su alocución recordando que al convertirse en figura pública su vida privada quedó expuesta. Sin embargo, afirmó que ha llegado a un límite. “He pasado mucho tiempo aguantando que me ponen, que me quitan, y se acabó”, expresó ante el hemiciclo.

La diputada denunció que ha recibido llamadas de personas que “dicen ser comunicadores” y que, según aseguró, cobran “de 10,000 a 50,000 dólares por bajar un post con una difamación”. Sostuvo que esta práctica constituye un chantaje y aseguró que no permanecerá en silencio: “Yo no me iba a quedar callada”.

Méndez indicó que decidió proceder legalmente luego de que su hijo adolescente le preguntara por los contenidos difamatorios que había recibido a través de sus compañeros. “Ahí tomé la decisión de llamar a mis abogados y les dije: no más. Vamos a proceder”, relató.

Más publicaciones difamatorias

La diputada afirmó que desde que anunció la demanda ha recibido nuevas publicaciones difamatorias. “Me ponen una por día”, dijo, aunque advirtió que, pese al tono jocoso con el que abordó algunos puntos, la situación “no es un chiste”.

Méndez también enmarcó su denuncia dentro de un fenómeno que, según ella, afecta a legisladores, funcionarios y ciudadanos comunes. Señaló que la difusión de fotografías, injurias y contenidos manipulados ha derivado en casos de chantaje y violencia digital.

“Aquí no se salva nadie”, expresó, al tiempo que llamó al Ministerio de la Mujer y a las autoridades a prestar atención al impacto que estas prácticas tienen en las familias, especialmente en niños que reciben burlas y acoso escolar por contenidos difundidos sobre sus padres.

La legisladora insistió en que llevará el caso hasta las últimas consecuencias y que no aceptará acuerdos. “Yo creo en la justicia dominicana. No quiero acuerdos. Yo no necesito acuerdos”, afirmó.

Antes de concluir, advirtió que cualquier daño que pudiera sufrir ella o su entorno lo atribuiría directamente a la persona que —según dijo— lidera las publicaciones en su contra. “Tú eres la culpable y tu equipo”, expresó. Y cerró con un mensaje contundente: “Haga una denuncia formal como legisladora, como mujer, como ciudadana, como Celine… y nos vemos en los tribunales”.

