Tribunal impone tratamiento psiquiátrico a hombre que amenazó de muerte al presidente Abinader

Héctor Julio Mercedes Rodríguez fue arrestado horas después de que se viralizara el material audiovisual en el que amenaza al presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de El Seibo impuso este miércoles una garantía económica de RD$100,000 y un régimen de tratamiento terapéutico por problemas de salud mental a Héctor Julio Mercedes Rodríguez, el hombre arrestado tras difundir un video en redes sociales en el que lanzó amenazas de muerte contra el presidente Luis Abinader.

Además del pago de la garantía a través de una aseguradora, el tribunal ordenó que Mercedes Rodríguez asista durante seis meses a sesiones de terapia en el Hospital Provincial Teófilo Hernández, donde deberá recibir atención especializada en salud mental. También fue dispuesto que permanezca bajo vigilancia y cuidado de sus familiares durante todo el proceso.

La decisión del tribunal toma en cuenta los informes presentados por la defensa. Su abogado, Alberto Mercedes Ruiz, afirmó que desde 2022 el imputado presenta una deficiencia degenerativa que ha derivado en episodios de ansiedad y otras manifestaciones que requieren tratamiento psiquiátrico.

"Son problemas que deben ser manejados por un especialista. La situación del señor Mercedes no es reciente; hay un historial clínico que respalda la necesidad de atención", explicó el jurista.

El imputado, quien se identifica como exsargento mayor de la Fuerza Aérea, fue arrestado el pasado viernes, horas después de que el video se hiciera viral. El operativo se realizó en el sector Santa Lucía, en las proximidades del kilómetro 5 de la carretera El Seibo–La Romana–Higüey.

El Ministerio Público continuará la investigación mientras el acusado sigue el programa de terapias ordenado por el tribunal.