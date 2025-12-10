Yeni Berenice defiende el nuevo Código Procesal Penal

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso (centro), dice nuevo Código Procesal Penal sigue siendo el más garantista de Iberoamérica y atribuye críticas a sectores vinculados a la criminalidad y a otros intereses. Acompañan a la procuradora general los periodistas Loyda Peña y Nelson Mateo. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, defendió la nueva Ley núm. 97-25 del Código Procesal Penal, promulgada el pasado fin de semana, al afirmar que sigue siendo la "más garantista de todo Iberoamérica", y atribuyó a "sectores vinculados a la criminalidad organizada y a otros intereses" las críticas a esa legislación.

Reynoso sostuvo que una de las propuestas de los sectores que cuestionan la ley de los procedimientos en materia penal era que, a instancia privada, no se tomara denuncias de ciudadanos si éstos no estaban representados por un abogado.

Dijo que si la ley se hubiese aprobado tal como planteaban esos sectores, una persona de bajos recursos no hubiese podido hacer una denuncia por cualquier delito en un destacamento o en una fiscalía, si las víctimas no podían pagar un abogado.

"Evidentemente que a eso la Procuraduría, como garante del Estado de Derecho, como representante natural de los derechos de las personas y la sociedad, dijimos esto es algo que es inaceptable", afirmó la procuradora.

A lo que se opuso el MP en los debates

La procuradora general dijo que el Ministerio Público sí se opuso, durante los debates del proyecto de ley, "con datos, con doctrinas y jurisprudencia", a que los peritajes, que está facultado a hacer "desde siempre", tuvieran que esperar por la autorización de un juez.

"Eso no ocurre en ninguna parte del mundo", dijo al referirse a que se necesitara la autorización del juez para practicar los peritajes a una víctima.

Puso como ejemplo, que hubiese retrasado una investigación, el caso de una niña que llega violada a la fiscalía y que pueda ser evaluada solo después de la decisión judicial.

Recordó que el Ministerio Público recibe más de 70 mil denuncias de violencia de género e intrafamiliar al año y que por cada denuncia el protocolo indica que hay que hacer tres peritajes, que es una evaluación física, una psicológica y un cuestionario de riesgo.

Fiscales no tienen facultades nuevas

Durante un encuentro navideño con periodistas que cubren la fuente de justicia, en la sede de la Procuraduría, Reynoso aseguró que la Ley 97-25 no otorga al Ministerio Público "una sola facultad adicional a la que tenía en el 2004", cuando se puso en vigencia la Ley 76-02 y reformada por la Ley 10-15, en el 2015.

"Una sola, yo reto a cualquiera que diga qué facultad tenía el Ministerio Público o tiene ahora con estas reformas que no teníamos antes", retó la titular de la Procuraduría General.

Lo novedoso

Según la procuradora general, los legisladores solo tocaron los 28 principios de la ley procesal y fue para reforzar las garantías.

"A la defensa se le dio más plazos para ser escritos, más oportunidades de hacer contraperitaje. Los acuerdos se pusieron para toda etapa del proceso penal. Se estableció una guía de sentencia que contribuye a la seguridad jurídica. Se estableció un nuevo catálogo de derechos de las víctimas y, por igual, se reforzó el tema que tiene que ver con persecución de criminalidad organizada", dijo Reynoso.

"Sin lugar a duda ninguna de las reformas anteriores ha sido más razonable y más equilibrada jurídicamente", insistió y recomendó leer la ley.

En cuanto a los plazos procesales, explicó que el "numérico no existe" y que "todos los sistemas tienen el plazo razonable", el cual, aseveró, no lo estableció el Código Procesal, sino el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional y la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Está en vigencia

Reynoso informó, además, que la ley procesal entró en vigencia inmediatamente y que el primer caso que lo estrenó en corrupción fue el de Operación Cobra, como se le denomina al alegado fraude en Senasa, cuando se detuvieron a los primeros ocho de los 10 imputados.

Otros juristas han informado lo mismo, que la Ley Ley núm. 97-25, como toda normativa procesal, entra en vigencia inmediatamente.