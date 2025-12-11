La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción en el caso Senasa continúa este jueves en la Sala de Audiencias del Segundo Tribunal Colegiado.

El proceso inició pasadas las 2:00 de la tarde y entró en un breve receso de varios minutos a las 5:00.

El abogado Carlos Balcácer, representante de uno de los imputados, Rafael Martínez Hazim, explicó que el Ministerio Público ya leyó la instancia que sustenta la solicitud de medida de coerción, individualizó a los imputados y que los abogados del Estado presentaron sus promociones de adhesión.

“Ya se va a organizar el orden de exposición de los imputados”, agregó.

Balcácer indicó que el proceso se desarrolla de esta manera porque no todos los señalados tienen la misma calificación jurídica.

“Hay imputados con coalición de funcionarios, sobornos, cohechos, etcétera”, dijo.

Añadió que, en el caso de Martínez Hazim, por ejemplo, enfrenta una acusación por estafa contra el Estado y asociación de malhechores, como la mayoría.

“O sea, hay una diversidad de calificaciones jurídicas: hay unos que tienen lavado, otros no tienen lavado, dependiendo de la pluralidad de imputación”, añadió.

Sobre la posibilidad de que la medida sea conocida este mismo jueves, Balcácer estimó que, por la experiencia con el magistrado Rigoberto Sena, el proceso podría extenderse.

“Si proyectamos, vamos a llamarle, media hora de intervención por cada imputado, y son 10, estamos hablando de cinco horas. Si iniciamos a las 6:00 de la tarde y luego viene la réplica y después la deliberación… para evitar extender la audiencia hasta la madrugada, es probable que el magistrado no tenga los elementos y que, ya a la altura de las 10 de la noche, aplace para continuar mañana”, indicó.

Sobre el caso y los imputados

La supuesta red, por la cual ya hay 10 personas sometidas a la justicia y que habría sido encabezada por el exadministrador del Senasa, Santiago Hazim, habría operado desde agosto de 2020, cuando fue designado en la institución.

En la solicitud de medida de coerción se establece que al grupo se le atribuye la realización de sesiones de radioterapia y quimioterapia a pacientes con cáncer, así como la colocación de stents coronarios, endoscopías y colonoscopías “innecesarias”.

El Ministerio Público cifra en casi 16,000 millones de pesos el déficit generado en Senasa por la presunta red dirigida por Hazim, quien ocupó el puesto durante cinco años consecutivos.

Además de Santiago Hazim, están imputados el exgerente financiero, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles; y el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya.

También figuran señalados Rafael Martínez Hazim y los suplidores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

lece que al grupo se le atribuye la realización de sesiones dea pacientes con cáncer, así como la colocación de stents coronarios, endoscopías y colonoscopías “innecesarias”.

El Ministerio Público cifra en casi 16,000 millones de pesos el déficit generado en Senasa por la presunta red dirigida por Hazim, quien ocupó el puesto durante cinco años consecutivos.

Además de Santiago Hazim, están imputados el exgerente financiero, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles; y el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya.

También figuran señalados Rafael Martínez Hazim y los suplidores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.