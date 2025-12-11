Defensor del Pueblo llama a garantizar debido proceso y sentencias efectivas en caso en Senasa

El defensor del Pueblo habla con miembros de la prensa mientras se refiere al caso de presunta corrupción en Senasa. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El defensor del Pueblo se refirió este jueves al caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), afirmando que esta situación representa un llamado a la sociedad y exige respuestas de las autoridades.

"Entiendo que el Ministerio Público tiene que dar garantía de un debido proceso, pero que las sentencias sean efectivas. Todo servidor público tiene que tener la ética como parte de su gestión", expresó.

El funcionario señaló que si las medidas de coerción solicitadas y el expediente presentado por el Ministerio Público logran probarse, deberán producirse sanciones.

Agregó que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial demostrar que en la sociedad dominicana existe un verdadero régimen de consecuencias.

"Es una responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial demostrar que esta sociedad hay régimen de consecuencias, que es lo que todos pensamos que debe de existir con este caso de Senasa", afirmó.

"Senasa rompe incluso la dignidad humana"

El defensor del Pueblo calificó la situación como lacerante debido a que la mayoría de los casos que llegan a la institución están relacionados con vulneraciones al derecho a la salud y que por ello la institución ha tenido que intervenir en casos relacionados con medicamentos, coberturas, hospitalizaciones e incluso cadáveres no entregados.

"Senasa rompe incluso hasta la dignidad humana por el tipo de corrupción que se dice que se hizo", expresó.

Agregó que según el documento que revisó, existen elementos "llamativos" y que "es fácil de demostrar que hubo algún tema relacionado, pero el debido proceso tiene que mantenerse".

Actualmente, la Defensoría maneja 5,200 casos activos, cifra que Ulloa calificó como récord histórico, y de los cuales el 40 % corresponde al sector salud.

Al ser cuestionado sobre si algún usuario llegó directamente por el caso específico de Senasa, respondió que no, pero sí recibieron personas que alegaban tener cobertura sin recibir servicios, así como pacientes que aseguraban no obtener medicamentos a pesar de tener su estatus al día.

Indicó que el régimen de consecuencias tiene que ser real, y los acuerdos que plantea el Ministerio Público tienen que darse sobre la base de poder llegar a consecuencias. Ulloa también reaccionó a las posiciones de empresarios vinculados al caso

"Aquí no hay sectores, aquí lo que son es corruptos que tienen que cumplir la pena según el Código Penal de la República Dominicana. El llamado es que existan consecuencias, porque estamos hablando de salud de personas, no estamos hablando de un bien público o estamos hablando de algo que se comprobó o se sobrevaloró", indicó.

"Estamos hablando de personas que no recibieron lo que les correspondía y personas que murieron por eso", sostuvo.

De su lado, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio , recordó que tan pronto se hicieron públicas las informaciones del caso Senasa, el Conep emitió un comunicado expresando " alta preocupación por la gravedad de las acusaciones ", especialmente en un sector tan sensible como el de la salud.

"Lo que hemos apelado es porque se hagan las investigaciones correspondientes, se sancionen, y aquí no hay distinción entre el sector público y el sector privado. No importa si ha sido un funcionario del Gobierno, no importa si ha sido una empresa. Todo el peso de la ley debe caer sobre aquellos que han infringido algunos de los procedimientos correspondientes, y en adición a futuro, esto también debe ser un momento de reflexión de dónde está el mecanismo de control del Estado", señaló.

Sobre eventuales implicaciones empresariales en el caso, afirmó que el Conep cuenta con una gobernanza corporativa robusta, con estatutos, reglamentos y un código de ética.

"El Conep tiene una gobernanza corporativa bastante robusta, de hecho, en adición a los estatutos, hay reglamentos, un código de ética que es parte de todos nuestros miembros y quien infringe la ley, inmediatamente queda separado de la institución una vez se agote el proceso correspondiente", añadió.