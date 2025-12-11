Defensa Pública: "El 40 por ciento de los presos duerme en el piso"

El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, de pie, durante un almuerzo este jueves 11 de diciembre del 2025. Valentín se refirió a las condiciones en las que duermen el 40 por ciento de los presos del país. ( FUENTE EXTERNA )

El director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, dijo que actualmente hay en las cárceles conocidas como del viejo modelo del país 15 mil presos, de los cuales el 40 % (6,000) "duermen en el piso".

Las condiciones de suma precariedad y de hacinamiento se reportan regularmente en esos centros.

En las demás penitenciarías, pertenecientes al nuevo modelo y cuyas estructuras son más modernas y equipadas, según Valentín están recluidos un total de 10,000 internos, para un total de 25 mil presos en todo el país.

En un encuentro con periodistas por la época navideña, Valentín informó que en este año 2025, los defensores públicos realizaron 21 mil visitas a distintos centros carcelarios, para que los presos conozcan de su proceso judicial, llevados por esos servidores públicos.

Afirmó que, en una labor social de la ONDP, pudieron obtener unos 1,000 colchones en este 2025 y lo distribuyeron a en varios centros de reclusión.

La información del número de presos que por falta de una cama duermen en el suelo se trató de confirmar con el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, pero no fue posible contactarlo.

Critica bajo presupuesto

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública demandó mayor presupuesto para esa institución, la cual trabaja con más del 80 por ciento de los casos penales del país y mantiene un déficit de 200 defensores desde hace varios años.

Pese al déficit de abogados, Rodolfo Valentín destacó la profesionalidad y la calidad de esos servidores públicos en la asistencia legal de los ciudadanos que los requieren.

Recordó que los defensores públicos no deben cobrar un centavo ni recibir regalos de los usuarios de la ONDP.

Informó que en este año se le aumentó 50 millones de pesos a la partida presupuestaria para colocarse en RD$840 millones, que consideró insuficiente.

"Aquí hay instituciones que solo tienen presencia en la capital y su presupuesto sobrepasan los 1,400 millones de pesos y la verdad que es una inequidad de parte del Estado asignar ese presupuesto que tiene la Defensa Pública, cuando realiza un servicio a nivel nacional eficiente y de calidad", se quejó.

Sostuvo que actualmente la ONDP posee 151 defensores de carrera y 132 abogados contratados para poder responder a la gran demanda que tienen y que satura hasta con casi 500 casos a cada uno de esos abogados.

"Cada defensor prácticamente tiene unos 400 a 500 casos, casi, sin embargo, no bajan la calidad del servicio", dijo Valentín.

Subrayó que un aumento de la partida presupuestaria se reflejaría de alguna manera en la calidad del servicio al despojar de tantas cargas a esos letrados.

Actualmente, hay 73 abogados seleccionados por concurso que se están preparando en la Escuela Nacional de la Judicatura y se sumarían al grupo que está actualmente ofreciendo la defensa.

Estudian el Código Procesal Penal

En cuanto a la nueva Ley 97-25 del Código Procesal Penal, consideró que "eran necesarios algunas modificaciones" a la normativa que se abrogó, pero que están revisándola para para poder emitir una opinión.

Adelantó que si ven que algún artículo viola las garantías establecidas en la Constitución, atacarán la ley ante el Tribunal Constitucional.