×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Caso Senasa
Caso Senasa

El cuadro clínico con el que Santiago Hazim busca evitar la prisión preventiva

Un informe médico presentado por su defensa muestra el cuadro clínico que presenta Santiago Hazim, principal acusado del caso Senasa

  • Pedro Martín Sánchez - Twitter
Expandir imagen
El cuadro clínico con el que Santiago Hazim busca evitar la prisión preventiva
El exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, principal imputado en el entramado de corrupción administrativa en el seguro estatal. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Una carta de un neurólogo señala que uno de los imputados en el caso Senasa, Santiago Hazim, debe tratarse en Nueva York

Según una carta firmada por el neurólogo Luis Taveras Guzmán, Hazim, de 59 años, tiene  antecedentes cardiovasculares y un diagnóstico confirmado de esclerosis múltiple, condición que requiere tratamiento especializado y seguimiento permanente en el extranjero.

Señala además, que el vinculado a la supuesta corrupción en la ARS estatal presenta arritmia cardíaca desde febrero de 2011. Previamente había sufrido dos eventos similares, en los años 1988 y 2007, sin que se registraran complicaciones cardiovasculares mayores. 

RELACIONADAS

Asimismo, en noviembre de 2010 y enero de 2011 experimentó cuadros de obstrucción intestinal que cedieron de manera espontánea.

Posteriormente, el paciente comenzó a manifestar síntomas neurológicos atípicos, lo que motivó la realización de estudios de resonancia magnética de cráneo y médula espinal

Ante la complejidad del caso,  Hazim ha viajado a los Estados Unidos para una evaluación más especializada. En el Mount Sinai Medical Center, en Nueva York, el servicio de neurología ratificó el diagnóstico de esclerosis múltiple y dispuso el inicio de tratamiento con ocrelizumab (Ocrevus).

Lo que busca la defensa

  • Con el documento, la defensa busca contrarrestar al Ministerio Público que pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva con Hazim y los otros nueves imputados.

Miguel Valerio presentó el informe como arraigo del porqué su cliente no debe ir a prisión, ya que, a su juicio, necesita recibir este tratamiento de manera continua cada seis meses, lo que implica viajar dos veces al año a Nueva York para su aplicación.

La tarde del viernes, los fiscales del Ministerio Público y los abogados han litigado ante el juez Rigoberto Sena. Al final de las réplicas, este se retirará a deliberar padar dar un veredicto.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

De Arroyo Cano, San Juan. Periodista en Diario Libre. Apasionado con la programación web, el marketing digital y el SEO.