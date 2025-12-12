El cuadro clínico con el que Santiago Hazim busca evitar la prisión preventiva

El exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, principal imputado en el entramado de corrupción administrativa en el seguro estatal. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Una carta de un neurólogo señala que uno de los imputados en el caso Senasa, Santiago Hazim, debe tratarse en Nueva York

Según una carta firmada por el neurólogo Luis Taveras Guzmán, Hazim, de 59 años, tiene antecedentes cardiovasculares y un diagnóstico confirmado de esclerosis múltiple, condición que requiere tratamiento especializado y seguimiento permanente en el extranjero.

Señala además, que el vinculado a la supuesta corrupción en la ARS estatal presenta arritmia cardíaca desde febrero de 2011. Previamente había sufrido dos eventos similares, en los años 1988 y 2007, sin que se registraran complicaciones cardiovasculares mayores.

Asimismo, en noviembre de 2010 y enero de 2011 experimentó cuadros de obstrucción intestinal que cedieron de manera espontánea.

Posteriormente, el paciente comenzó a manifestar síntomas neurológicos atípicos, lo que motivó la realización de estudios de resonancia magnética de cráneo y médula espinal.

Ante la complejidad del caso, Hazim ha viajado a los Estados Unidos para una evaluación más especializada. En el Mount Sinai Medical Center, en Nueva York, el servicio de neurología ratificó el diagnóstico de esclerosis múltiple y dispuso el inicio de tratamiento con ocrelizumab (Ocrevus).

Lo que busca la defensa

Con el documento, la defensa busca contrarrestar al Ministerio Público que pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva con Hazim y los otros nueves imputados.

Miguel Valerio presentó el informe como arraigo del porqué su cliente no debe ir a prisión, ya que, a su juicio, necesita recibir este tratamiento de manera continua cada seis meses, lo que implica viajar dos veces al año a Nueva York para su aplicación.

La tarde del viernes, los fiscales del Ministerio Público y los abogados han litigado ante el juez Rigoberto Sena. Al final de las réplicas, este se retirará a deliberar padar dar un veredicto.