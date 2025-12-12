El Ministerio Público solicita medida cautelar en favor de tres acusados del caso Senasa

La fiscal litigante Mirna Ortiz habla a los medios de comunicación junto al director general de Persecución, Wilson Camacho, y otros miembros del Ministerio Público. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

El Ministerio Público solicitará la imposición de medidas cautelares, y no prisión preventiva, para tres de los 10 imputados en el caso Senasa, en el que se les acusa de estafa contra el Estado.

Las medidas solicitadas consisten en presentación periódica ante las autoridades, impedimento de salida del país y una fianza de un millón de pesos. Los beneficiados con esta solicitud son Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes, según informaciones confirmadas, han colaborado con la investigación.

La información fue confirmada por abogados defensores de algunos de los imputados, quienes indicaron que el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con estas personas debido a su cooperación con las autoridades.

De acuerdo con las versiones ofrecidas, el acuerdo incluye la entrega de información para señalar a otros implicados en el caso, entre ellos Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y señalado como el principal acusado en el proceso.

Los favorecidos

Los demás implicados son: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Contra ellos, el Ministerio Público, encabezado por Wilson Camacho, pide 18 de prisión y que el caso sea declarado complejo.

En el desarrollo de la audiencia, ya las partes presentaron sus argumentos. Se otorgó una réplica y luego Rigoberto Sena, juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se retirará a ponderar el caso.