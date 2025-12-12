Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), rompió en llanto este viernes durante la audiencia en la que un juez conoce la solicitud de medida de coerción en su contra, al referirse a la delicada enfermedad que padece, según explicó su defensa a la salida del tribunal.

Miguel Valerio, abogado del imputado, afirmó que Hazim fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una condición que, de acuerdo con certificaciones médicas presentadas al tribunal, representa un riesgo grave para su vida.

"Se le salieron las lágrimas, porque el señor Hazim ha manifestado, que puede morir de manera súbita, o quedar parapléjico o cuatropléjico en la cárcel", expresó el jurista.

El abogado sostuvo que el llanto de Hazim se produjo cuando tomó la palabra ante el juez y habló brevemente sobre su estado de salud y los riesgos que enfrentaría en un centro penitenciario. "Le salieron las lágrimas al expresar que no quería que su condición se manejara de esa manera", relató.

Detalles sobre la condición de salud de Hazim

Ante la complejidad del caso, Hazim ha viajado a los Estados Unidos para una evaluación más especializada. En el Mount Sinai Medical Center, en Nueva York, el servicio de neurología ratificó el diagnóstico de esclerosis múltiple y dispuso el inicio de tratamiento con ocrelizumab (Ocrevus).

La audiencia continúa mientras el tribunal evalúa los argumentos de las partes y la condición de salud del imputado.

