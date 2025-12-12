Defensa de Eduardo Read ha entregado cajas de pruebas al Ministerio Público

La defensa de Eduardo Read Estrella, vinculado al caso del fraude en Senasa, presentó más de doce cajas con pruebas de arraigo ante el juez de Atención Permanente que conoce la solicitud de medidas de coerción.

Los abogados manifestaron que con esta presentación de pruebas se demuestra "la colaboración activa y voluntaria" de su defendido con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad en el proceso.

Asimismo, fueron depositados documentos que acreditan la prestación de servicios y los informes presentados mes por mes a Senasa y auditados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), junto con la evidencia de una estructura operativa compuesta por más de 718 empleados y colaboradores en las empresas Khersun, Deleste y Farmacard.

"También se incluyeron comprobaciones notariales que confirman que se brindaron servicios a los afiliados de Senasa en los 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos a través de los cuales se brindaron los servicios", indicaron.

Aseguraron que Read Estrella se ha presentado voluntariamente y continuará colaborando con la investigación, manifestando que no existe peligro de fuga que haga pensar que se podría sustraer del proceso.

También hace unos días, los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González habían señalado que Read se puso a disposición de la Procuraduría General de la República al inicio del proceso y que ha respondido a cada solicitud oficial, incluido el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).

De acuerdo con la defensa, la documentación entregada incluye elementos probatorios y respaldos que acreditan "el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas del grupo, la prestación de los servicios en condiciones óptimas, previamente auditadas por Senasa y la SISALRIL, y el criterio técnico que soporta los pagos capitados".

Sobre el caso

La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.

Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim, exdirector del Senasa, durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.

Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.