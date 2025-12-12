Imponen un año de prisión preventiva a red de lavado ligada al narcotráfico

Fotografía de archivo de la fachada de la Fiscalía de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de Santo Domingo Este, identificado como Leomaar Cruz Quezada impuso este viernes un año de prisión preventiva a varios integrantes de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, desmantelada en noviembre pasado mediante una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El tribunal declaró el proceso de tramitación compleja y ordenó el envío a prisión de José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre).

También, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Fernando de Jesús Ventura Segura, Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

De acuerdo a una nota de prensa, la medida dictada por el juez Cruz Quezada, quien dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

En el caso de Manuel Almancio Moreno de los Santos, el tribunal ordenó arresto domiciliario.

Según el expediente, entre los imputados figuran empleados y personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo, quienes presuntamente aprovechaban sus niveles de acceso a la terminal portuaria para facilitar el trasiego de las operaciones ilícitas.

La solicitud de medidas de coerción fue presentada por los fiscales Pedro Medina Quezada, Luis Alberto García, Hitler Sánchez y José Manuel Calzado.

Allanamientos

La investigación, desarrollada durante varios meses, contó con cooperación internacional de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Como resultado de los operativos, las autoridades incautaron 200 paquetes de cocaína el pasado 7 de noviembre, con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo.

El desmantelamiento de la red incluyó 36 allanamientos simultáneos, ejecutados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD, en sectores del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas imputaciones conforme avance el proceso judicial.