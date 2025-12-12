MP: presunto entramado de corrupción en Senasa captó miles de millones en sobornos para enriquecerse

Representantes del Ministerio Público tras salir ayer de la audiencia de conocimiento de medida de coerción del caso Senasa. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Ministerio Público afirmó este viernes que el supuesto entramado de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) captó miles de millones de pesos para enriquecerse en detrimento de los servicios sanitarios que ofrece a la población el seguro estatal.

Mediante una nota de prensa, el organismo persecutor indicó que las evidencias arrojan que, con la excusa de que estaban haciendo recaudaciones con fines políticos, algunos de los imputados captaban recursos de sobornos para provecho personal que destinaban a adquirir propiedades, crear empresas de carpeta para comprar y administrar bienes y realizar diversas inversiones que son objeto de investigación.

"Habrán más imputados"

La nota reseña que el pasado miércoles la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, explicó a los periodistas que cubren la fuente judicial, que el Ministerio Público empieza a aplicar las normas establecidas en la recién promulgada Ley núm. 97-25 que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.

"Lo que sí damos certeza es que habrá más personas imputadas porque ya los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas", dijo Reynoso.

"Y sí, hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente estos procedimientos no se hicieron solos y son procedimientos médicos", indicó.

Dijo que también hay múltiples centros de salud que están bajo investigación. "No es que serán investigados, es que ya llevamos un tiempo investigando".

Explicó que, como la investigación resulta tan amplia, el Ministerio Público decidió judicializar el caso en partes separadas para facilitar a los tribunales el conocimiento del proceso.

"Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tienen que responder ante la justicia. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad", manifestó.

"Este equipo ha estado trabajando sin descanso, y va a seguir trabajando para, no solo que haya sanciones penales ejemplarizadoras, sino, también, para que el Estado decomise y sea restituido cada peso", expresó Yeni Berenice.

