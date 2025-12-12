Ministerio Público revela que tres imputados admiten hechos y colaboran en el caso Senasa

La fiscal litigante Mirna Ortiz habla a los medios de comunicación junto al director general de Persecución, Wilson Camacho, y otros miembros del Ministerio Público. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.

El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.

La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados admitieron su participación en los hechos y han colaborado con el Ministerio Público.

"Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim", sostuvo Ortiz.

Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.

Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.

Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. "Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos" señaló.

Defensa de Hazim cuestiona acuerdos

De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron "pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno".

Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.

"Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir", dijo.

"No hay familiares de Hazim"

Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.

"Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar", indicó.

Sobre el caso

La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.

Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.

Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.