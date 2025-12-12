Raquel Peña pide al pueblo sanción social contra implicados en escándalo de corrupción de Senasa

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña habla con miembros de la prensa sobre el escándalo de presunta corrupción en Seguro Nacional de Salud (Senasa). ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, llamó a la ciudadanía a ejercer una "sanción social" contra quienes resulten responsables por el escándalo de presunta corrupción en Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La vicegobernante asegura que los hechos impactan a los más de 11 millones de dominicanos.

"Yo espero de la sociedad que castiguemos socialmente y señalemos socialmente a cada una de esas personas que hicieron lo que todos ustedes saben y hasta ahora ha salido", expresó la vicepresidenta al referirse a la magnitud del caso, que involucra supuestas maniobras fraudulentas dentro del Seguro Nacional de Salud.

Peña aseguró que el Gobierno mantiene una postura firme frente a cualquier acto ilícito.

"Nosotros no vinimos a gobernar para tapar actos de corrupción. Inmediatamente son identificados, no se oculta absolutamente nada", aseguró.

Añadió que corresponde al Ministerio Público, como órgano independiente, "atender y llevar hasta las últimas consecuencias lo que se descubra o se investigue".

Fortalecimiento de los mecanismos de control

La vicepresidenta destacó que el caso de Senasa ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y vigilancia institucional.

Sin embargo, advirtió que, pese a los sistemas de supervisión, "cuando alguien quiere hacerlo mal hecho, busca la manera de evadir cualquier tipo de control".

Reiteró el compromiso gubernamental de que cada irregularidad se transparente y sea procesada conforme a la ley.

Raquel Pena habló del tema tras participar en la misa de acción de gracias y presentación de la memoria institucional 2024-2025 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), celebrada en la parroquia universitaria Nuestra Señora de la Anunciación, ubicada en el campus Santiago de la institución académica.