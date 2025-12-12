Audiencia preliminar del caso Senasa entra en nueva jornada

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, a su llegada a la audiencia de medida de coerción ayer. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Luego de 10 horas de litigios, este viernes continúa la audiencia preliminar del caso Senasa, en la que el Ministerio Público solicita ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión para los acusados de conformar una presunta mafia con la ARS (Administradora de Riesgo de Salud) del Estado.

En la continuación de la audiencia, la defensa de los acusados expondrá sus argumentos ante el juez Rigoberto Sena, con el fin de minimizar las acusaciones del organismo persecutor.

Como es costumbre, los imputados, encabezados por Santiago Hazim, extitular del Senasa y figura clave en la campaña política del partido oficialista, se presentaron en la sala. Según el voluminoso expediente de más de 500 páginas, el monto de la estafa contra la ARS asciende a más de 15,000 millones de pesos.

Otros imputados

Los demás acusados, además de Hazim, son: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Todos bajaron con mascarillas, un método heredado de la pandemia y utilizado para no exponer sus rostros ante la prensa. Algunos de ellos, según los fiscales, están dispuestos a colaborar con las autoridades. No precisaron quiénes.

Luego de que el Ministerio Público y la defensa presenten sus argumentos, el juez se retirará a ponderarlos y determinará si envía a los acusados a cumplir los 18 meses de prisión que solicita el Ministerio Público.