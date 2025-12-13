Caso Senasa: Finaliza presentación de las partes y el fallo será el domingo a las 6:00 de la tarde

Los imputados saliendo de la sala de audiencia donde se le conoce medida de coerción por el caso Senasa. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Luego de 10 horas de réplicas y contrarréplicas entre Ministerio Público y abogados de los imputados, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió la madrugada de este sábado que dará el fallo mañana domingo a las 6:00 de la tarde.

Ese día decidirá si enviará a prisión a siete de los acusados en el caso Senasa, por supuestamente estafar a la aseuradora del Estado con más de 15,000 millones de pesos.

En la audiencia de este viernes, el Ministerio Público acordó favorecer a tres acusados y solicitó medida cautelar en vez de prisión preventiva, luego de que estos admitieran recibir extorsión por los demás acusados.

Estos son Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella, para quienes pidieron presentación periódica, impedimento de salida y fianza de un millón de pesos.

Wilson Camacho, titular de la Pepca (Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa), precisó que el Ministerio Público suele favorecer a las personas que toman estas decisiones. Sin embargo, esa solicitud fue rotundamente criticada por la defensa de los demás acusados.

Contra los demás siete, se mantiene el pedido de 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.

Minimizó las imputaciones

Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim —principal acusado del caso Senasa—, minimizó las imputaciones y, entre otros puntos, indica que su cliente no debe ir a prisión por la condición de salud que padece: una esclerosis múltiple.

Los demás implicados son: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Contra Hazim, señalan sus abogados que no hubo quién lo acusara de soborno. Además, su defensa presentó un informe médico que señala que este debe atenderse una esclerosis múltiple en los Estados Unidos