Este domingo se conocerá la medida de coerción contra los implicados en el caso Senasa

El exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, principal imputado en el entramado de corrupción administrativa en el seguro estatal. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El juez Rigoberto Sena decidirá este domingo si siete de los diez imputados en el caso Senasa deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación del desfalco al por más de 15,900 millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa), o si enfrentarán el proceso en libertad bajo medidas cautelares.

A las 6:00 de la tarde la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tiene previsto emitir el fallo a la solicitud de medida de coerción para los implicados en el escándalo de corrupción gubernamental.

El Ministerio Público presentó un requerimiento que incluye prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, en una investigación que agrupa a exfuncionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno.

Medidas diferenciadas

Para Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, el órgano acusador solicitó presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos, luego de que alegadamente admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.

Se estima que el monto estimado en sobornos entregado por esta estructura criminal asciende a 2,000 millones de pesos, y habría sido utilizado para obtener contrataciones o favores administrativos.

El resto de los imputados mantiene la solicitud de prisión preventiva y enfrentarían la causa en un régimen más restrictivo si el tribunal acoge el pedido del Ministerio Público.

Santiago Hazim rompe en llanto y pide no ir a prisión

El principal implicado es Santiago Hazim, exdirector del Senasa, cuya defensa ha solicitado que no se le imponga prisión preventiva debido a que padece esclerosis múltiple. Según sus abogados, la condición médica requiere tratamiento especializado en el extranjero, y su reclusión representaría un riesgo grave para su salud.

Durante la audiencia, Hazim intervino brevemente y, según su defensa, se mostró visiblemente afectado al explicar los efectos de su enfermedad y las implicaciones de ser enviado a un centro penitenciario. En un audio que se difundió en diversos medios, se escuchó al exfuncionario llorando al referirse a su estado de salud.

Pruebas del Ministerio Público El expediente presentado al tribunal incluye más de 138 documentos probatorios, 35 testimonios y pruebas periciales, así como evidencia de presuntas operaciones con empresas de carpeta, triangulaciones bancarias y facturación simulada.

La procuradora interviene

editar placeholder">

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, compartió en sus redes sociales un video de una intervención pasada, acompañado del hashtag #OperaciónCobra2025, en el que se refiere a la responsabilidad de los funcionarios ante casos de corrupción.

"Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado (...), entonces tenga salud para responder por ese crimen", es una de las frases expresadas por Yeni Berenice Reynoso en un video recordado ayer por la procuradora general de la República.

En el audiovisual se observa una intervención de Reynoso durante una audiencia de un caso no especificado, acompañado del mensaje: "¡Pensando exactamente lo mismo que he pensado en toda mi carrera de fiscal!".

El caso

El Ministerio Público sostiene que una estructura operó dentro de Senasa durante varios años, desviando fondos públicos mediante la manipulación de procesos, falsificación de documentos y alteración de estados financieros. Las irregularidades habrían impactado directamente las reservas técnicas del asegurador estatal, comprometiendo su capacidad operativa.

El esquema descrito en la solicitud de coerción habría incluido decisiones centralizadas en un comité operativo que, según la investigación, aprobaba contrataciones irregulares a cambio de sobornos.

Además de Hazim, la solicitud de prisión preventiva incluye a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Los cargos preliminares que figuran en el expediente incluyen asociación de malhechores, corrupción administrativa, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, falsificación, soborno y lavado de activos agravado.