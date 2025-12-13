Policía Nacional apresa a dos hombres señalados por robo en Sabana Perdida

Uno de los detenidos fue identificado y otro permanece en proceso de identificación ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional apresaron en flagrante delito a dos hombres señalados por despojar a un ciudadano de su motocicleta, teléfonos celulares y otras pertenencias, en un hecho ocurrido en el sector Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

Uno de los detenidos fue identificado como Joel David Ambrosio De los Santos, mientras que el segundo se encuentra en proceso de identificación.

La uniformada indicó en un comunicado que la intervención policial permitió perseguir y capturar a los presuntos responsables, quienes fueron detenidos en el lugar de los hechos.

En una acción separada, una patrulla preventiva apresó en flagrante delito a Wilver Ernesto Ramírez en el barrio La Javilla, tras sorprenderlo en posesión de un espejo retrovisor de un vehículo Honda CR-V, color gris, que había sido violentado momentos antes.

Operativos

Asimismo, durante los operativos preventivos desplegados en la zona, la Policía Nacional detuvo a varias personas para fines de investigación y retuvo diversas motocicletas por carecer de la documentación correspondiente.

La Policía Nacional reiteró que mantiene los patrullajes y acciones preventivas en el municipio Santo Domingo Norte "para prevenir el delito y ofrecer una respuesta inmediata a la ciudadanía".

Leer más Policía apresa a hombre dice sorprendió robando combustible a compañía telefónica en La Romana