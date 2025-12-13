"Tenía salud para contribuir al robo": Yeni Berenice revive mensaje en caso Senasa

"Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado (...), entonces tenga salud para responder por ese crimen", es una de las frases expresadas por Yeni Berenice Reynoso en un video recordado este sábado por la procuradora general de la República.

"¡Pensando exactamente lo mismo que he pensado en toda mi carrera de fiscal!", escribió la magistrada en una publicación que acompaña el video, difundido en su cuenta de X con el hashtag #OperaciónCobra2025.

En el audiovisual se observa una intervención de Reynoso durante una audiencia de un caso no especificado.

Ayer viernes, el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, rompió en llanto durante la audiencia en la que un juez conoce la solicitud de medida de coerción en su contra, al referirse a la delicada enfermedad que padece, según explicó su defensa a la salida del tribunal.

Miguel Valerio, abogado del imputado, afirmó que Hazim fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una condición que, de acuerdo con certificaciones médicas presentadas ante el tribunal, representa un riesgo grave para su vida.

"Se le salieron las lágrimas, porque el señor Hazim ha manifestado que puede morir de manera súbita o quedar parapléjico o cuadripléjico en la cárcel", expresó el jurista.

Ante la complejidad del caso, Hazim ha viajado a los Estados Unidos para una evaluación más especializada. En el Mount Sinai Medical Center, en Nueva York, el servicio de neurología ratificó el diagnóstico de esclerosis múltiple y dispuso el inicio del tratamiento con ocrelizumab (Ocrevus).

La situación médica de Hazim también fue expuesta en una carta firmada por el neurólogo Luis Taveras Guzmán, en la que se detalla que Hazim, de 59 años, presenta antecedentes cardiovasculares y un diagnóstico confirmado de esclerosis múltiple.

Con este documento, la defensa busca contrarrestar la solicitud del Ministerio Público, que pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva para Hazim y los otros nueve imputados.

Fallo para este domingo

Luego de 10 horas de réplicas y contrarréplicas entre el Ministerio Público y los abogados de los imputados, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió la madrugada de este sábado que emitirá su fallo mañana domingo, a las 6:00 de la tarde.