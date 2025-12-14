Abogado de Santiago Hazim reacciona a prisión de su defendido y afirma que fue por "presión social"

El abogado de Santiago Hazim, Miguel Valerio, rechazó la noche del domingo la prisión preventiva que el tribunal dictó a su defendido durante el conocimiento de la medida de coerción tras ser acusado por el Ministerio Público de cometer irregularidades administrativas durante su gestión en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) que causaron a la ARS un perjucio superior a 15,900 millones de pesos.

El exfuncionario fue enviado, junto a otros seis imputados, a cumplir 18 meses de prisión preventiva en el reclusorio Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Valerio expresó, a la salida del conocimiento de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que respetaba la decisión del tribunal, pero advirtió que ejercerá los recursos correspondientes para defender al exfuncionario.

"Hoy se decidió lo que tenía que decidir un juez, y como todas las decisiones, nosotros la acatamos y la respetamos, pero evidentemente ejerceremos los recursos de lugar" Miguel Valerio Abogado de Santiago Hazim “

Afirma juez actuó por "presión social"

Valerio afirmó que "la presión social" influyó en el proceso y sostuvo que se puso en duda la condición de salud de su defendido. El pasado viernes Valerio dijo que Hazim fue diagnosticado con esclerosis y que podía morir si era enviado a prisión. El propio imputado lloró ante el juez mientras describía "su condición de salud". De su lado, el MP afirmó que no había ningún documento forense que avalara que el imputado padeciera de esa enfermedad.

El abogado también alegó sobre la prisión que se "ha dictado una sentencia que condena a una persona prácticamente a la paraplejia".

Protesta y reclamos de justicia en Ciudad Nueva

La medida de coerción fue impuesta a los acusados por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, en medio de un ambiente tenso, puesto que en los alrededores del Palacio de Justicia, donde conoció la medida coercitiva, decenas de personas escenificaron una protesta pacífica en reclamo de "justicia" y de que se le enviara a prisión por los alegados actos de corrupción que cometieron. La manifestación estuvo rodeada de agentes de la Policía Nacional.

La acusación del caso Senasa El Ministerio Público acusa a Hazim, exdirector del seguro estatal, y a otras nueve personas de operar una estructura criminal en el Senasa durante cuatro años, desviando fondos públicos mediante la manipulación de procesos, falsificación de documentos y alteración de estados financieros. Les acusa de desfalco, estafa, fraude, lavado de activos, entre otros delitos. Los imputados son Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, y Ada Ledesma Ubiera, quien deberá cumplir la medida en Najayo Mujeres. Para los otros tres imputados: Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella, acogió el pedimento del Ministerio Público de prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. A Read Estrella solo impedimento de salida y arresto domiciliario. El juez también declaró el caso complejo.