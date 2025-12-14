Policía llena de seguridad el Palacio de Justicia ante conocimiento de coerción del caso Senasa

Decenas de policías apostados frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el juez Rigoberto Sena decidirá sobre la petición de imposición de medidas de coerción a los imputados en el caso Senasa. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La Policía Nacional ha reforzado la noche de este domingo la seguridad en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, donde el juez Rigoberto Sena tiene previsto dictar medidas de coerción contra los 10 imputados de la presunta estructura criminal que operó en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y que habrían generado un perjuicio contra el Estado por más de 15,900 millones.

Decenas de policías han sido colocados y vallas de seguridad para evitar el paso de ciudadanos que han llegado hasta el lugar para manifestarse.

El director de la Policía, mayor general Antonio Guzmán Peralta, al visitar la zona, dijo que son medidas preventivas que se toman "para que las cosas pasen sin ningún trauma para ninguno de los ciudadanos".

Policía dice es para mantener el orden

Indicó que se hará "todo lo necesario para mantener el orden y garantizar que los ciudadanos que deseen expresarse puedan hacerlo libremente y sin ningún riesgo".

Por el caso Senasa, el Ministerio Público pide contra los imputados 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, en una investigación que involucra a exfuncionarios y suplidores.

Están acusados el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Medidas diferenciadas

Para Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, el órgano acusador solicitó presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos, luego de que alegadamente admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.

De acuerdo con las versiones ofrecidas, el acuerdo incluye la entrega de información para señalar a otros implicados en el caso, entre ellos Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y señalado como el principal acusado en el proceso.

Director de la Policía llega al Palacio de Justicia

| #EnVideoDL | El director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, acudió este domingo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera el fallo sobre la medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim,... pic.twitter.com/6K5nKTVEFX — Diario Libre (@DiarioLibre) December 14, 2025