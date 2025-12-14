Tribunal dicta 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y otros seis imputados en caso Senasa

Imputados en el caso Senasa durante una de las audiencias de solicitud de medidas de coerción. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/SAMIL MATEO DOMINICI )

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la noche de este domingo 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otras seis personas, como medida de coerción por la acusación de cometer irregularidades administrativas en la pasada administración del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El magistrado acogió el pedimento del Ministerio Público de también declarar el caso complejo.

A tres imputados que colaboraron con el Ministerio Público se les dictó prisión domiciliaria, impedimento de salida y al pago de una garantía económica de un millón de pesos.

Todos los hombres deberán cumplir la prisión en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que la única mujer que se le envió a la cárcel deberá cumplir su coerción en Najayo Mujeres, ambos centros ubicados en la provincia San Cristóbal.

Los que irán a prisión

Las personas que irán a prisión preventiva, además de Santiago Hazim, son: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Mientras que a prisión domiciliaria irán: Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella. Ese fue el pedido del MP, el órgano acusador solicitó luego de que alegadamente admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.