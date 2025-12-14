Tres horas después, aún no inicia la medida de coerción en caso Senasa

Imputados entrando a la sala de audiencia del Juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le conocerá medidas de coerción por el caso Senasa. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

Con tres horas de retraso, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aún no ha subido al estrado para emitir su decisión sobre las medidas de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los 10 imputados de integrar un presunto entramado de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La convocatoria para conocer la decisión del magistrado estaba pautada para las 6:00 de la tarde.

Mientras se espera el inicio de la audiencia, tanto el interior como en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva permanecen decenas de agentes policiales, ante cualquier eventualidad, como dijo más temprano el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, al visitar a la sede judicial.

Planteó que la presencia policial se trataba medidas preventivas que se toman "para que las cosas pasen sin ningún trauma para ninguno de los ciudadanos".

Lo que pide el Ministerio Público

El Ministerio Público ha solicitado la imposición de medidas cautelares, y no prisión preventiva, para tres de los 10 imputados en el caso.

Las medidas solicitadas incluyen presentación periódica ante las autoridades, impedimento de salida del país y el pago de una fianza de un millón de pesos. Estas solicitudes beneficiarían a Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y al empresario Eduardo Read Estrella, quienes, según informaciones confirmadas, han colaborado con la investigación.

De acuerdo con las versiones ofrecidas, el acuerdo contempla la entrega de información para identificar a otros implicados en el proceso, entre ellos Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), señalado como el principal acusado.

Los demás imputados son Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Contra estos, el Ministerio Público, encabezado por Wilson Camacho, solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.