MP: Ningún médico forense ha acreditado condición de salud que alega Santiago Hazim

El Ministerio Público (MP) informó este domingo que durante el conocimiento de la medida de coerción contra el exdirector de la ARS Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim Albainy, no fue acreditada ante el juez por ningún médico forense la supuesta situación de salud que alega el imputado con el propósito de evadir la prisión preventiva.

El órgano persecutor afirma que el imputado y su defensa recurren al tema de salud para evadir el proceso, pero que todos los testigos establecen que Hazim Albainy se desempeñaba con toda normalidad en el Senasa y en su vida social privada.

"Ahora el procesado alega unas complejidades de salud de las que no se ha aportado evidencia", sostiene el Ministerio Público en una comunicación enviada a los medios.

Recordó que el procedimiento para que un tribunal pondere un informe médico, en materia judicial, es que un perito designado por el Ministerio Público o tribunal establezca la condición de salud del procesado, situación que no ha ocurrido en el caso del principal imputado de los arrestados en la Operación Cobra.

Según el órgano persecutor, Hazim Albainy encabezaba la red de corrupción administrativa que afectó el presupuesto de la ARS estatal con más de 15 mil millones de pesos.

Lloró y dijo está enfermo

Durante la audiencia del caso celebrada el pasado viernes, en la que el Ministerio Público solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, Hazim Albainy lloró ante el juez y alegó una condición de salud.

Según una carta firmada por el neurólogo Luis Taveras Guzmán, Hazim, de 59 años, tiene antecedentes cardiovasculares y un diagnóstico de esclerosis múltiple, condición que requiere tratamiento especializado y seguimiento permanente en el extranjero.

Los fiscales sindican al exfuncionario Hazim Albainy y al exconsultor Jurídico del Senasa Germán Robles, otro de los 10 imputados, de recibir más de 2 mil millones de pesos solo en sobornos.

El MP establece que en relación a Hazim se dan todos los criterios de gravedad de un caso altamente complejo y grave, entre las que destacan: La pluralidad de víctimas e imputados; el grave daño causado a la sociedad; La condición de funcionario de Hazim Albainy, lo que implicaba una posición de garante del correcto funcionamiento y servicios de salud frente a los millones de afiliados a la ARS pública.

Asimismo, de recurrir en falsificaciones y adulteración de documentos que hicieron los imputados por años para ocultar sus acciones criminales; y de que "se trata de una red de crimen organizado que operó con la sistematicidad y estructuración que caracterizan a una organización criminal".

"Las maniobras planificadas con alevosía que desplegó Hazim Albainy para evitar que investigados en el proceso hablaran con el Ministerio Público", añadió.

El proceso

Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.

Además de Santiago Hazim, están imputados el exgerente financiero, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles, y el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya.

También son señalados Rafael Martínez Hazim y los suplidores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.