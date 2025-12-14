Yeni Berenice expone sus logros al frente de la Procuraduría General

El próximo día 24, Yeni Berenice Reynoso cumplirá diez meses como procuradora general de la República. Asumió el cargo con 44 años de edad, 22 de ellos formando parte del Ministerio Público.

Al responder a la pregunta sobre qué tan satisfecha se siente del rol desempeñado a la cabeza del órgano persecutor, dijo que "la mayoría" de la política contra el crimen y los delitos que ha tenido que liderar "son cuestiones" que le han tocado como titular de la fiscalía de Santiago hace casi tres lustros, y luego del Distrito Nacional

Explicó que al juramentarse en febrero de este año hizo 15 compromisos sobre los cuales ha trabajado, algunos de ellos ya logrados, entre los que citó la creación de nuevas unidades como es la de Extinción de Dominio, la de Captura de Prófugos Rebeldes y Condenados, así como el establecimiento de un catastro penitenciario. Según explicó, este ha posibilitado que al día de hoy se cuente "por primera vez toda la población penitenciaria con sus datos biométricos captados en un sistema" automatizado.

Según Reynoso, para el Ministerio Público el catastro penitenciario es uno de los proyectos "más importantes". La tecnología es una pieza clave en la política de persecución porque, también se trabaja en la creación del proyecto G 5, de transformación digital de toda la institución y en la unidad de análisis criminal e inteligencia artificial, que, para la procuradora general, será fundamental.

Cita otras iniciativas

Durante un encuentro con periodistas, mencionó, asimismo, la Dirección de Análisis e Inteligencia de Datos, que es de nueva creación, para hacer análisis cuantitativos y cualitativos predictivos. Reynoso, quien cumplió en octubre 45 años de edad, destacó el "trabajo duro" para hacer realidad el proyecto de defensa a víctimas, con abogados que ya están formándose. Igualmente, la iniciativa Vitalia, que tiene que ver con todo el tema de violencia de género e intrafamiliar. Recordó que el crimen organizado y la corrupción son otras de las prioridades del Ministerio Público.

Igualmente, la iniciativa Vitalia, que contempla acciones enfocadas en la prevención, persecución del delito y la reparación de daños por violencia intrafamiliar, con la integración de instituciones estatales, organizaciones sociales y toda la población en su conjunto.

Inacif y pensión para fiscales

La procuradora general dijo que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) cuenta con 100 peritos nuevos y que se inició uno de los sueños del Ministerio Público, que es la construcción del edificio más moderno de ciencias forenses de la región.

La construcción se levanta en la avenida Ecológica en unos terrenos donados por el Poder Ejecutivo. Sostuvo que esperan, también, que "antes de marzo del 2026" se haga realidad un compromiso que hizo con los fiscales y el cual consideró muy justo y es el del fondo de pensiones para esos servidores públicos.