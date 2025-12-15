Cinco querellantes se constituyen contra los imputados del caso Senasa

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, encabezó ayer al órgano persecutor durante la medida de coerción del caso Senasa. ( FÉLIX LEÓN. )

El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional definió el domingo las medidas de coerción del caso Senasa en una audiencia marcada por la participación activa de los cinco querellantes que se constituyeron actores civiles.

La resolución 0668-2025-SMDC-02421, firmada el 14 de diciembre, detalla las medidas impuestas y perfila el proceso como uno de los expedientes más complejos del año judicial.

Los querellantes son el Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la clínica ECA Advanced Medical Center, la organización Convergencia contra el Robo de la Seguridad Social (Converss) y la ciudadana Niurka Elvira Paulino Rodríguez, quien compareció también en representación de su hijo Andrés de Jesús Rodríguez Paulino.

Los querellantes en el proceso

? Estado dominicano. Comparece como víctima directa del presunto desfalco.

? Senasa. Su representación legal formalizó querella como entidad afectada.

? ECA Advanced Medical Center. Se presentó como víctima institucional.

? Converss. La organización reclamó participación como querellante contra el alegado esquema.

? Niurka Elvira Paulino Rodríguez. Su hijo figura como víctima en el expediente.

Las medidas de coerción impuestas

El juez Rigoberto Sena Ferreras aplicó medidas diferenciadas. Estas decisiones elevan el grado de complejidad del expediente, tanto por la variedad de imputaciones como por la combinación de coerciones personales y reales.

Prisión preventiva por dieciocho meses

Ordenada para siete imputados, a cumplir en Najayo Hombres y Najayo Mujeres:

? Santiago Marcelo Hazim Albainy

? Gustavo Enrique Messina Cruz

? Germán Rafael Robles Quiñones

? Francisco Iván Minaya Pérez

? Rafael Luis Martínez Hazim

? Ramón Alan Speakler Mateo

? Ada Ledesma Ubiera

La prisión preventiva fue fijada como medida proporcional por la "multiplicidad de hechos imputados" y el riesgo procesal asociado.

Arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica

Tres imputados recibieron arresto domiciliario con restricciones de movilidad y fianzas:

? Cinty Acosta Sención

? Heidi Mariela Pineda Perdomo

? Eduardo Read Estrella

En los dos primeros casos, se exigió garantía económica de un millón de pesos mediante contrato de fianza. Read Estrella quedó sometido a arresto domiciliario e impedimento de salida sin garantía económica.

Todos deben recibir permisos oportunos cuando se trate de diligencias médicas o familiares urgentes.

Plazo de siete días para ejecutar las fianzas

El tribunal otorgó a los imputados bajo arresto domiciliario siete días para presentar las garantías. De no hacerlo, serán trasladados a los centros penitenciarios de Najayo hasta cumplir con la obligación.

Medidas de coerción reales: inmovilización de propiedades

El juez ordenó la inmovilización de varios inmuebles vinculados a la investigación, entre ellos:

? Un local comercial en el Distrito Nacional.

? Tres propiedades registradas a nombre de Eduardo Read Estrella ubicadas en el Distrito Nacional, Santiago y La Altagracia.

? Un inmueble perteneciente a la empresa Milburn Business en Higüey.

Estas medidas buscan asegurar bienes que podrían estar relacionados con los hechos imputados.

Proceso declarado complejo

El tribunal declaró complejo el expediente, lo que habilita plazos extendidos de investigación. El Ministerio Público deberá presentar su acusación formal en un máximo de ocho meses.

La revisión obligatoria de la coerción fue fijada para el 11 de marzo de 2025.