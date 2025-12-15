Santiago Hazim será enviado a la nueva cárcel de Las Parras

Momento en que agentes trasladan a los imputados del caso Senasa tras la audiencia de medidas de coerción. ( DIARIO LIBRE/ FELIX LEÓN )

La resolución de medidas de coerción del caso Senasa ordenó el envío al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo a siete de los diez imputados por un periodo de 18 meses de prisión preventiva.

Diario Libre se enteró, no obstante, de que el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, será enviado a la nueva prisión de Las Parras debido a que Najayo se encuentra lleno. Se desconoce la situación del resto de los imputados.

El documento judicial, la resolución 0668-2025-SMDC-02421, firmada el 14 de diciembre de 2025, establece de manera expresa los centros penitenciarios donde deberán cumplir prisión preventiva los siete encartados que no recibieron arresto domiciliario.

Según el expediente, el tribunal dispuso:

Najayo Hombres , para los imputados masculinos que recibieron 18 meses de prisión preventiva .

, para los masculinos que recibieron de . Najayo Mujeres, para la imputada femenina con la misma medida.

Los imputados enviados a prisión preventiva (18 meses)

A Najayo Hombres:

Santiago Marcelo Hazim Albainy Gustavo Enrique Messina Cruz Germán Rafael Robles Quiñones Francisco Iván Minaya Pérez Rafael Luis Martínez Hazim Ramón Alan Speakler Mateo

A Najayo Mujeres:

Ada Ledesma Ubiera

Los que no van a prisión

Tres imputados recibieron arresto domiciliario, impedimento de salida y restricciones adicionales. Ninguno de ellos debe ser trasladado a un centro penitenciario mientras cumplan con las condiciones impuestas:

Cinty Acosta Sención

Heidi Mariela Pineda Perdomo

Eduardo Read Estrella (sin garantía económica, pero con las demás restricciones)

Para las dos imputadas con garantía económica, el plazo de siete días otorgado por el tribunal para depositarla implica que, si no lo hacen, entonces sí serían trasladadas a prisión preventiva. Pero incluso en ese caso, el tribunal ordena como destino Najayo, no Las Parras.

Las Parras es un centro penitenciario ubicado en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo; también se le conoce como la "nueva Victoria", porque fue concebido como reemplazo —y eventual cierre— de la antigua Penitenciaría Nacional La Victoria, que llevaba décadas marcada por hacinamiento y condiciones precarias.

El complejo fue construido con el objetivo de descongestionar el sistema penitenciario dominicano, con capacidad para miles de internos una vez concluido, y en 2025 comenzó a recibir a los primeros reclusos trasladados desde La Victoria como parte de un proceso que busca cerrar definitivamente ese penal histórico.

Aunque su construcción enfrentó años de abandono, retrasos y cuestionamientos, y estuvo paralizada varios años tras su inauguración inicial en 2020, en la segunda mitad de 2025 se activó su primera fase operativa para acoger a privados de libertad en condiciones menos precarias.

El proyecto también ha sido motivo de debate por el uso de recursos, su ubicación y la inversión estatal en infraestructura penitenciaria; autoridades han defendido que, al habilitar módulos funcionales, se atiende la crisis de hacinamiento que afecta a varias cárceles del país.

<br>

