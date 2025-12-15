Los siete imputados en el caso Senasa irán a la cárcel Las Parras; aseguran "no tendrán privilegios"

Momento del traslado de los imputados en el caso Senasa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( FÉLIX LEÓN )

Aunque la resolución de medidas de coerción del caso Senasa ordenó enviar a siete imputados a Najayo por dieciocho meses de prisión preventiva, Diario Libre confirmó que Santiago Hazim no será llevado a ese recinto.

El exdirector de Senasa será trasladado a la nueva cárcel de Las Parras porque Najayo Hombres está lleno, según informó el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana.

Aseguró que en Las Parras "no tendrán privilegios", pero sí garantías de seguridad. La situación del resto de los imputados aún no está definida.

Roberto Santana dijo a Diario Libre que antes del traslado a Las Parras informó al juez Sena sobre esa medida, debido a que la resolución del magistrado ordenaba que la medida de coerción se cumpliera en Najayo Hombres.

Las Parras fue recientemente habilitada por las autoridades, con el inicio de la mudanza de presos de La Victoria ese penal, ubicada en el municipio San Antonio de Guerra.

Santana afirmó que en Las Parras hay una área de máxima seguridad igual que como existe en Najayo Hombres.

La resolución 0668-2025-SMDC-02421, firmada el 14 de diciembre de 2025, establece de forma expresa los centros donde deben cumplir prisión preventiva los siete encartados que no recibieron arresto domiciliario.

Lo que dispuso el tribunal

Para los imputados masculinos con prisión preventiva:

Santiago Marcelo Hazim Albainy

Gustavo Enrique Messina Cruz

Germán Rafael Robles Quiñones

Francisco Iván Minaya Pérez

Rafael Luis Martínez Hazim

Ramón Alan Speakler Mateo

Ada Ledesma Ubiera

El traslado de los imputados se ejecutó al concluir la audiencia de coerción, informó Jaime Terrero, abogado de uno de los acusados de participar en el fraude estimado en unos dieciséis mil millones de pesos.

Los que no van a prisión

Tres imputados recibieron arresto domiciliario, impedimento de salida y otras restricciones:

Cinty Acosta Sención

Heidi Mariela Pineda Perdomo

Eduardo Read Estrella (sin garantía económica)

Las dos imputadas con garantía económica deben depositarla en siete días. Si no cumplen, serían enviadas a prisión preventiva en Najayo, nunca a Las Parras, según la orden judicial.