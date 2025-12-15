Tribunal de Santiago condena a prisión a estafadores de envejecientes en EE. UU.

Un grupo de los implicados en red desmantelada en Operación Discovery ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago dictó este lunes condenas de hasta siete años de prisión contra los integrantes de la estructura de cibercrimen desmantelada en la Operación Discovery 2.0, hallados culpables de estafar a cientos de envejecientes en los Estados Unidos mediante sofisticados fraudes electrónicos, logrando sustraer millones de dólares.

En total, fueron condenadas 17 personas físicas y dos personas jurídicas por su participación en esta estructura criminal de carácter transnacional.

Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), señalado como uno de los cabecillas de la red criminal, quien fue sentenciado a siete años de prisión.

Otros condenados

Asimismo, Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco de la Cruz recibieron condenas de cuatro años de reclusión.

De igual manera, el tribunal impuso cuatro años de prisión suspendida a Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy).

Las sentencias también alcanzaron a las personas jurídicas Agnes Travel SRL y Urtarte´s Paradise Call Center SRL, las cuales fueron disueltas judicialmente por su utilización como fachadas operativas de la red delictiva.

El Primer Juzgado ordenó, además, el decomiso millonario de vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo, como parte de las sanciones impuestas.

Los condenados fueron hallados culpables de violar la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Discovery 2.0, puesta en marcha en el 2023, fue un operativo con más de 15 allanamientos simultáneos en las provincias Santiago y Puerto Plata.

La red utilizaba call center falsos para estafar, extorsionar y robar identidades.

La investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía de Santiago y contó con la colaboración de la Dirección General de Persecución, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET).

El procurador fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes, en representación del Ministerio Público, destacó que la sentencia fue emitida con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

El magistrado resaltó que demostraron en el juicio preliminar que los condenados operaban desde call center clandestinos, disfrazado de centros de servicios, desde donde ejecutaban campañas sistemáticas de fraude tecnológico dirigidas principalmente contra ciudadanos estadounidenses en edad de retiro, quienes fueron despojados de los ahorros acumulados durante décadas.

Extraditados

Por el caso fueron extraditadas 11 personas a Estados Unidos, donde fueron procesadas.