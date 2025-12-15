Siete imputados en caso Senasa trasladados a cárcel Las Parras; aseguran "no tendrán privilegios"

Momento del traslado de los imputados en el caso Senasa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( FÉLIX LEÓN )

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el fraude contra esa ARS fueron trasladados la noche del domingo a la cárcel Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, pese a que el juez dispuso que cumplieran la medida en Najayo Hombres.

El traslado de Hazim y de los otros seis imputados, a quienes se les impuso prisión preventiva por 18 meses, se realizó inmediatamente después de concluir la audiencia de solicitud de medida de coerción.

La información sobre su reclusión en Las Parras fue divulgada inicialmente por un abogado de los imputados y luego confirmada por el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana.

Santana explicó que el traslado se debió a la falta de cupos en el área de alta seguridad de Najayo Hombres.

No tendrán privilegios

El funcionario aseguró que los encartados no recibirán privilegios en el nuevo recinto penitenciario, pero tampoco estarán en riesgo de seguridad. Indicó que Las Parras comenzó a operar el pasado mes de noviembre.

Además de Hazim, el tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exgerente financiero de Senasa, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico Germán Rafael Robles; el exgerente de Salud Francisco Iván Minaya; Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Martínez Hazim.

El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente, también ordenó el envío a prisión de Ada Ledesma Ubiera, quien fue recluida en Najayo Mujeres, tal como dispuso el magistrado, agregó Santana.

Informó al juez antes del traslado

El director general de Servicios Penitenciarios dijo a Diario Libre que informó previamente al juez Rigoberto Sena sobre el traslado a Las Parras, debido a que la resolución ordenaba que la medida se cumpliera en Najayo Hombres.

Las Parras fue habilitada recientemente con el inicio del traslado de internos desde la cárcel de La Victoria a ese penal, ubicado en la provincia Santo Domingo.

Santana afirmó que Las Parras cuenta con un área de máxima seguridad similar a la existente en Najayo Hombres.

Los tres que cumplirán prisión domiciliaria

El empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, a quienes se les impuso prisión domiciliaria a solicitud del Ministerio Público tras admitir los hechos, permanecían la mañana de este lunes en la carcelita de Ciudad Nueva.

Estos tres imputados, señalados como parte de la red que habría defraudado a Senasa con casi 16 mil millones de pesos, esperaban completar los trámites del pago de las garantías para ser trasladados a sus residencias bajo arresto domiciliario.