La Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP) trasladó en la tarde de este lunes al empresario Eduardo Read Estrella, uno de los imputados en el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), a la residencia en donde cumplirá la prisión domiciliaria que se le impuso el pasado domingo como medida de coerción.

Además de la prisión domiciliaria, a Read Estrella se le impuso impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.

Sin embargo, contrario a las otras dos imputadas que también admitieron su responsabilidad en los hechos que les imputa el Ministerio Público, Read Estrella no deberá pagar una garantía económica.

Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, además del arresto domiciliario, deberán pagar un millón de pesos cada una, a través de una aseguradora y que al final sería alrededor del 10 por ciento de ese monto.

Acosta Sención y Pineda Perdomo, según la resolución del juez Rigoberto Sena, admitieron su responsabilidad y colaboran con los fiscales en el caso denominado Operación Cobra sobre el fraude al Senasa y que afectó a esa ARS estatal con casi 16 mil millones de pesos.

A ambas mujeres, junto al empresario Read Estrella, se les señala de pagar sobornos al exdirector del Senasa, Santiago Hazim, para adquirir contratos irregulares de supuestos servicios a los afiliados.

Read Estrella, del Grupo Read, contrató a través de las empresas Khersum S.R.L; Deleste y Farmacard S.R.L.

Mientras que Acosta Sención representaba a las empresas Nutri-Med Marine Alvarado SRL, / Nutri-med CAS, Nutrición & Medicina, S.R.L, y Pineda Perdomo con el programa Nutrisalud, por compañía Flavorheart Food Parts.

Los otros siete a cárcel Las Parras

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados del fraude a esa ARS fueron trasladados la noche del domingo a la cárcel Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, pese a que el juez dictó que fueran llevados a Najayo Hombres.

El traslado de Hazim y a los demás seis que se les dictó 18 meses de prisión se hizo inmediatamente concluyó la audiencia de solicitud de medida de coerción.

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana dijo que la razón por la que se llevaron a Las Parras fue porque no había espacios en el área de alta seguridad de Najayo Hombres.

No tendrán privilegios

Santana aseguró que los encartados no tendrán privilegios, pero tampoco estará en riesgos su seguridad en la nueva cárcel, la que empezó a funcionar el pasado mes de noviembre.

Además de a Santiago Hazim, se dictó prisión preventiva de 18 meses también para el exgerente financiero de Senasa, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles; el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya; Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Martínez Hazim.

El juez Rigoberto Sena, de Atención Permanente del Distrito Nacional, igualmente envió a la penitenciaría, pero de Najayo Mujeres, a Ada Ledesma Ubiera, quien sí fue recluida en esa cárcel como dispuso el magistrado.

El director general de Servicios Penitenciarios dijo a Diario Libre que antes del traslado a Las Parras informó al magistrado sobre esa medida.

Las Parras fue recientemente habilitada por las autoridades, con el inicio de la mudanza de presos de La Victoria a ese penal, también de la provincia Santo Domingo.