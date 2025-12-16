Dictan presentación periódica contra siete agentes penitenciarios por fuga de preso en Moca

La medida fue adoptada contra los agentes penitenciarios tras fuga de Beilin Antonio de Peña (El Buda). ( DIARIO LIBRE/ARCHIVOS )

La Oficina de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia Espaillat dictó medida de coerción, consistente en presentación periódica, contra siete agentes penitenciarios acusados de facilitar la fuga de un recluso preventivo del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, ubicado en Moca.

Los imputados fueron identificados como Óscar Luis Andrés, Alexander Ogando Cuevas, Juan Pablo de Jesús Encarnación, Francis Alberto Soto Agramonte, Wilferson Aybar Acevedo, Jonthanael de los Santos Rodríguez y Sabala Rosario Valdez, quienes deberán comparecer de manera periódica ante las autoridades correspondientes.

La medida fue adoptada en el marco del proceso seguido por la fuga de Beilin Antonio de Peña, alias "El Buda", quien permanece prófugo tras escapar del referido centro penitenciario. Las autoridades califican al fugitivo como altamente peligroso.

De Peña cumplía prisión preventiva por su presunta implicación en el homicidio de Raymond Emilio Castillo Fernández y por las heridas de bala ocasionadas a Shakira Naomi Morren Lorenzo, hechos ocurridos el 21 de julio de 2025 en la provincia de Puerto Plata.

El Ministerio Público imputa a los agentes los delitos de asociación de malhechores y obstrucción de la justicia.

Las autoridades advirtieron que el prófugo podría estar fuertemente armado, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no intentar intervenir por cuenta propia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que mantienen operativos conjuntos para recapturar a "El Buda" y llevar ante la justicia a los responsables.

