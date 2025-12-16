Una madre de un menor autista forma parte de los querellantes en el caso Operación Cobra, correspondiente al fraude Senasa, debido a que en un centro de Bonao se consumió la cobertura que tenía en esa ARS para las terapias de su hijo.

Los abogados de Niurka Elvira Paulino afirman que cuando ella intentó realizar el tratamiento a su hijo se vio obligada a pagarlo porque otra persona había agotado la que el seguro le disponía.

Martín Rubiera y José Javier Bidó, representantes de Paulino, citaron al Centro Psicológico Familiar de Bonao, como el lugar en donde se consumió la cobertura del seguro Senasa, con unas 10 terapias, que correspondían al hijo de la querellante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/abogados-martin-rubiera-y-jose-bido-foto-neal-cruz-df13d4ce.jpg Los abogados José Javier Bidó y Martín Rubiera, representante de la madre del niño autista que se querelló en el caso Senasa. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Ambos abogados solicitaron respuestas del centro, el que ha respondido únicamente con la cancelación de algunos empleados.

Clínica de SDE también sometió a la ARS

Otro de los que han sometido al Seguro Nacional de Salud (Senasa) es ECA Advanced Medical Center, ubicado en Santo Domingo Este y representado por el nigeriano Emmanuel Chinweoke Aja.

Según se ha informado, este centro argumenta que fue contratado para brindar servicios a los afiliados, contrato que nunca se ejecutó, por lo que reclaman ser resarcido por los daños.

Además del Estado, el mismo Senasa que se ha constituido civilmente contra los 10 imputados de defraudar a esa ARS estatal, la madre y Eco Advanced Medical, también se querelló Convergencia contra el Robo de la Seguridad Social (Converss), que lidera el expresidente del Colegio de Abogados Dominicanos (CARD), Miguel Surún Hernández.

El fraude al Seguro Nacional de Salud afectó con casi 16 mil millones de pesos sus reservas técnicas, según el Ministerio Público.

El grupo de imputados en Operación Cobra lo encabeza su exdirector, Santiago Hazim, y otros tres funcionarios de esa ARS, que son el exgerente financiero de Senasa, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles, y el exgerente de Salud,Francisco Iván Minaya.

También son señalados los suplidores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, así como Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Martínez Hazim.