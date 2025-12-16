La cárcel La Victoria no recibirá más presos; trasladan otros 300 reos a Las Parras

Jueces recibieron instrucción de no enviar reclusos a cárcel La Victoria, inaugurada hace más de 73 años. Deberán dictar la privación de libertad a ser cumplida en Las Parras. ( FUENTE EXTERNA )

Otros 300 reclusos fueron trasladados este martes desde la cárcel La Victoria a Las Parras, esta última ubicada en el municipio de Guerra, en la provincia Santo Domingo y en cuya mudanza se declaró el "cierre técnico" del viejo penal que tiene más de 73 años.

El cierre técnico significa que ya los jueces no podrán enviar reclusos a La Victoria, informó el titular de la Dirección de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana.

Asimismo, los jueces recibieron una circular, el pasado día 12 de este mes de diciembre, en el que se le informa que en vez de La Victoria, deberán disponer que a los que se les dicte prisión cumplan esa medida en Las Parras.

Los primeros 300

Se recuerda que a mediado de noviembre se trasladaron los primeros 300 presos, lo que suman por el momento 600.

Santana dijo que La Victoria fue construida en 1952 para una capacidad de 2 mil privados de libertad y que llegó a albergar hasta 9,300 privados de libertad.

"En el día de hoy se cierra ese círculo", dijo Santana de estar enviando personas a La Victoria, la que ha albergado mayor cantidad de internos en todo el país.