Yeni Berenice: no hay "acuerdos de culpabilidad" con ninguno de los 10 imputados por fraude a Senasa

Yeni BereniceReynoso, procuradora general de la República, asegura que buscarán en los tribunales las penas que correspondan a los hechos por el fraude en Senasa. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró este martes que el Ministerio Público no le ha otorgado criterio de oportunidad ni tiene acuerdos de culpabilidad con ninguno de los 10 judicializados por el caso de corrupción administrativa en la ARS Senasa, cuya investigación se ha denominado Operación Cobra.

"Es importante reiterar que el Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los diez procesados en el caso conocido como Operación Cobra, ni le ha otorgado criterio de oportunidad, y, reitero, no tiene en este momento acuerdo de culpabilidad", dijo Reynoso.

Insistió que el órgano acusador buscará que los tribunales establezcan las penas correspondientes a los diez imputados, entre los que se incluye al exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim.

Al afirmar que irán "por penas", agregó que deberán "ser sancionados por los hechos tan graves cometidos contra más de 7 millones de afiliados (al Senasa) y toda la sociedad dominicana".

La procuradora general se refirió al tema después de dejar inaugurado el centro integral de acceso a la justicia del Ministerio Público en Haina, provincia San Cristóbal, que tendrá la fiscalía comunitaria, un Juzgado de Paz, una Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, además de una Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.

Trabajan "sin descanso" en el 2.0 de Operación Cobra

Reynoso reiteró que los equipos de fiscales, en especial los de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y los de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), siguen trabajando "sin descanso" en lo que sería la parte 2.0 de la Operación Cobra.

"Nunca el Ministerio Público da una fecha; por razones evidentes y estrategia de persecución no podemos precisarlo, decimos que estará en un plazo razonable", indicó, al responder preguntas a los periodistas.

Sobre la salud de Hazim

En torno a los alegatos de salud de los imputados, recordó que "no hay ningún informe forense, como ha dicho el Ministerio Público, que establezca que el imputado Santiago Hazim no tenga condiciones de salud para enfrentar un proceso".

"Y como hemos dicho en otras ocasiones -continuó -, el que tiene salud para distraer fondos del Estado, tiene que tener salud para enfrentar la justicia, más ante hechos tan graves como los que ocurrieron en el Seguro Nacional de Salud".

Sobre la medida de coerción menos gravosa impuesta por el juez para los tres imputados que guardan arrestos domiciliarios, con impedimento de salida del país y con bienes inmuebles en garantías, sostuvo que lo más importante es que el Ministerio Público mantiene su ritmo de trabajo en una investigación profunda del caso.

Dijo que en la investigación de Operación Cobra lleva meses, "sin descanso y en muchas jornadas trabajando de sol a sol".

Resaltó que el equipo de fiscales ha amaneciendo y "sigue en ese mismo ritmo de trabajo".

"Y creo que en la medida (de coerción) se refleja ese gran trabajo y el juez mismo reconoció la fortaleza y la calidad de la investigación, pero, contra estos 10 imputados, más otros que han de venir", dijo la máxima representante del Ministerio Público.

El pasado domingo, el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró como de tramitación compleja el caso presentado por el Ministerio Público a raíz de la Operación Cobra.

Asimismo, impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim Albany, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.

Mientras que para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella se dictó prisión domiciliaria, presentar garantías económicas (con fianzas y bienes inmuebles) y abstenerse de abandonar el país.