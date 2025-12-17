Condenan a 30 años de prisión a hombre que quemó viva a su expareja en Guaricano

De acuerdo con el expediente, el 1 de octubre de 2024, Berroa Caraballo se presentó a la vivienda de la víctima con un galón de gasolina y, sin mediar palabra, la roció con el combustible y le prendió fuego, tras lo cual huyó del lugar. ( ARCHIVO )

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 30 años de prisión a Juan Carlos Berroa Caraballo, alias "Negrillin", hallado culpable de asesinar a su expareja sentimental al prenderle fuego con gasolina, en un hecho ocurrido en el sector Los Viajes de Guaricano, del municipio de Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.

Según una nota de prensa, las juezas Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal y Flor E. Batista Polo, y el juez José Leonel Asencio Quezada, que integran el tribunal acogieron la solicitud del Ministerio Público, "que demostró durante el juicio que el procesado incurrió en actos de tortura y barbarie que provocaron la muerte de Ironelis Fabián de León, de 45 años de edad".

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con el expediente, el 1 de octubre de 2024, Berroa Caraballo se presentó a la vivienda de la víctima con un galón de gasolina y, sin mediar palabra, la roció con el combustible y le prendió fuego, tras lo cual huyó del lugar.

La agresión causó a la mujer quemaduras de segundo grado, de superficiales a profundas.

Fabián de León permaneció hospitalizada durante nueve días, tiempo en el que logró identificar a su agresor, antes de fallecer a consecuencia de las lesiones.

Los fiscales litigantes Ignacio Rojas y Evelyn Peña sustentaron la acusación, basada en la violación de los artículos 295, 297, 298, 302, 303 y 303-4 del Código Penal Dominicano, que sancionan el asesinato y los actos de tortura y barbarie.