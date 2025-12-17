Consultas fantasmas: Usuarios facturados en fraude Senasa sin acudir

Santiago Hazim, exidrector del Senasa, y principal implicado en la investigación del Ministerio Público. ( ARCHIVO )

Afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) afirmaron ante el Ministerio Público que nunca acudieron a consultas médicas ni autorizaron servicios que les fueron facturados, como parte de una investigación por un presunto fraude cometido contra la aseguradora estatal.

De acuerdo con el expediente, varios usuarios declararon que en sus historiales aparecen múltiples autorizaciones de consultas médicas realizadas por el centro Grupo Siulrod, S.R.L., pese a que nunca han visitado dicho establecimiento ni conocen su ubicación.

Uno de los entrevistados indicó que en su póliza aparecen numerosas consultas atribuidas a Siulrod, aunque aseguró que no ha participado en operativos médicos, jornadas de salud ni consultas de telemedicina, y que nunca había oído hablar de ese centro.

En igual sentido, una de las entrevistadas manifestó que no ha recibido atenciones médicas en el referido centro. Mientras que otra había denunciado ante Senasa que no autorizó consultas registradas los días 6 de septiembre y 18 de octubre de 2023, señalando que no firmó autorización alguna ni acudió a consulta.

Otros casos incluyen a otro usuario, quien interpuso una reclamación tras verificar, a través de la aplicación de Senasa, múltiples consultas registradas en Grupo Siulrod sin haber recibido esos servicios.

En el expediente del caso, el MP destaca que de acuerdo al Informe de Auditoría Médica del Senasa a las autorizaciones del prestador servicios médicos Grupo Siulrod, S.R.L., desde enero 2022 a febrero 2025, evidenció comportamientos irregulares de acuerdo con la modalidad de facturación del prestador. Indica que se encontró duplicidad de servicios.

El informe del Ministerio Público también señala que además del incremento de los montos autorizados por concepto de consultas de medicina especializada y duplicidad de servicios, Grupo Siulrod facturó servicios no brindados a ARS Senasa y autorización no pertinente según género del afiliado.

"Afiliado masculino con consulta especializada de ginecología, incumplimiento de los términos contractuales y evidencia de un comportamiento fraudulento de las autorizaciones, entre otros hallazgos", destaca.

Imputados

Los imputados en el caso Senasa son: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; y Eduardo Read Estrella, médico y empresario.

También Cinty Acosta Sención, vinculada a empresa prestadora de salud; Ramón Alan Speakler Mateo, vinculado al Grupo Suilrod; Ada Ledesma Ubiera, vinculada a una farmacéutica y sector salud; Rafael Luis Martínez Hazim; y Heidi Mariela Pineda Perdomo.