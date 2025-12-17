Dos personas enfrentarán juicio por presunta estafa a 192 personas de más de RD$124 millones

La acusación detalla que el esquema no fue improvisado. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público avanzó en su acusación contra dos personas a las que persigue por supuestamente estafar a 192 personas por 124 millones de pesos a los que acusa de alegadamente presentar un esquema de inversiones rentables, seguras y respaldadas por supuestos expertos del mercado de valores.

El Sexto Juzgado de la Instrucción dictó auto de apertura a juicio contra Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, señalados por el Ministerio Público como los responsables de un alegado entramado financiero que operó bajo la fachada de la empresa Pipschasers Capital, S.R.L.

Según el expediente, los acusados se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión, aunque carecían de autorización legal para operar en el mercado de valores. Con ese perfil, captaron dinero del público mediante contratos que prometían altos rendimientos, pero que omitían información clave sobre el destino real de los fondos.

La acusación detalla que el esquema no fue improvisado. Las autoridades identificaron un patrón de transferencias bancarias entre cuentas a nombre de los imputados o bajo su control directo, movimientos diseñados para fragmentar los recursos y dificultar su rastreo. Parte del dinero, sostiene el Ministerio Público, habría sido desviado a fines personales.

Daño económico

El monto total presuntamente estafado asciende a RD$124,575,700.00, una cifra que resume el alcance del daño económico causado a las víctimas, muchas de las cuales confiaron sus ahorros en la promesa de estabilidad financiera.

Tras evaluar las pruebas presentadas por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, la jueza Yanibet Rivas dispuso que ambos acusados enfrenten juicio por asociación de malhechores, estafa agravada, abuso de confianza, violación a la Ley del Mercado de Valores y lavado de activos.

