Corte confirma condenas de 20 y 10 años de prisión a procesados por tráfico de 892 kilos de cocaína

Las condenas ratificadas a dos personas tienen su origen en el decomiso de un cargamento de 892 kilos cocaína clorhidratada decomisado en el 2021. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una corte de San Cristóbal confirmó las condenas de 20 y 10 años de prisión impuestas a dos personas acusadas de formar parte de una red criminal de lavado de activos y narcotráfico a la que en 2021 se les ocupó 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada.

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó el recurso interpuesto por Jhon Braulio Acuña Chavarría y Haidee Gabriela Hernández de Acuña contra la sentencia que los sentenció a 20 y 10 años de prisión, respectivamente.

Al acoger el pedimento del Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, la corte entendió que la acusación se probó de manera fehaciente y se castigaron con una sentencia sin los vicios alegados por la defensa.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia penal núm. 301-04-2024-SSEN-00125, del 12 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, condena a los procesados al pago de multas de 400 y 200 salarios mínimos.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General, de igual manera, se confirmó el decomiso de los bienes, como son: siete propiedades de lujo, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y armas de fuego, incluyendo fusiles y pistolas.

El Ministerio Público recordó que la estructura estaba encabezada por varias personas físicas y jurídicas, incluyendo dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños, los cuales introducían al país altas cantidades de drogas narcóticas por la vía marítima.

Por formar parte de esta misma red ya había sido condenado a ocho años de prisión Ronny Anyolin Guerrero Reyes y a cinco años de prisión suspendida bajo condiciones su pareja Carmen Magdalena Ramírez Pérez.

De igual manera, fue sentenciado a 20 años de prisión un arubeño que murió por un mal de salud bucal por el que recibía tratamiento médico pese a su resistencia.

El decomiso

El 29 de abril de 2021 fueron decomisados 35 sacos de nylon, con 872 paquetes que contenían 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo La Patrona y confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además, fueron ocupados 26.4 kilogramos de cocaína en la residencia del acusado Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, ambos prófugos.

La procuradora Ramona Nova Cabrera, responsable de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de la Fiscalía de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, valoraron la confirmación de las condenas.

Señalaron que "el conjunto de pruebas que se presentaron era armónico entre hecho y derecho, ante una estructura criminal trasnacional".

Pedro Medina Quezada, fiscal investigador de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, representó al Ministerio Público durante la audiencia donde fue confirmada la sentencia por los jueces de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Newton Alexis Pérez Nin, Yocelin Calvo Peña y Bartolomé Michael Castillo Sánchez.