Servicios médicos no realizados, una de las modalidades de estafa al Senasa

El Ministerio Público detalló las supuestas modalidades operativas mediante las cuales se habría ejecutado el fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), una de ellas la facturación de servicios médicos no realizados.

Según el organismo persecutor, una de las modalidades es la facturación de estudios, procedimientos y tratamientos que no fueron ejecutados, utilizando afiliados reales y prestadores habilitados.

El Ministerio Público destaca que de acuerdo al Informe de Auditoría Médica del Senasa a las autorizaciones del prestador servicios médicos Grupo Siulrod, S.R.L., desde enero 2022 a febrero 2025, evidenció comportamientos irregulares de acuerdo con la modalidad de facturación del prestador, incremento exponencial de los montos autorizados y no reconocimiento de los servicios por parte de los afiliados contactados.

La auditoría encontró facturación de servicios no prestados a los afiliados de ARS Senasa. El 100% de los afiliados contactados, 34, refirieron no reconocer el servicio autorizado correspondiente a la fecha de la muestra seleccionada.

Otra auditoría

Señala el expediente que conforme al Informe de Auditoría Médica Forense, realizado a Servicios Médico del Este (DELESTE), S.R.L. en fecha 30 de septiembre 2025, realizada por las auditoras de Senasa se determinaron pagos efectuados por servicios no prestados.

"Pagos efectuados por servicios no prestados, debido a que se reconocieron valores correspondientes a una cantidad de afiliados que no se encontraban debidamente evidenciados en las matrices remitidas por el prestador, lo cual constituye un pago sin causa justificada y contrario a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en la contratación y ejecución de los recursos del sistema de salud", indica.

Agrega que el esquema fraudulento de contratación de las empresas KHERSUM, S.R.L., DELESTE, S.R.L. contemplando pagos mensuales fijos aunque no dieran los servicios de salud contratados.

Servicios parciales cobrados como completos

Según el documento, también se utilizó la modalidad de procedimientos realizados de forma incompleta que eran reportados como totalmente ejecutados, generando cobros mayores.

Calificación jurídica

Los imputados en el caso Senasa son: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; y Eduardo Read Estrella, médico y empresario.

También Cinty Acosta Sención, vinculada a empresa prestadora de salud; Ramón Alan Speakler Mateo, vinculado al Grupo Suilrod; Ada Ledesma Ubiera, vinculada a una farmacéutica y sector salud; Rafael Luis Martínez Hazim; y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Los hechos que se les imputan están tipificados en el artículo 146 de la Constitución; los artículos 123, 124, 145, 146, 150, 151, 166, 167, 171, 174, 175, 177, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal dominicano; los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley núm. 448-06 sobre Soborno y Comercio en la Inversión; artículos 10 y 11, de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y los artículos 2, 3, 4, 8, y 9 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.