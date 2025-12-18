La Corte Penal de Santo Domingo estará en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este

Una comisión del Poder Judicial se reunió con abogados de Santo Domingo Oeste que protestaron por el traslado de la Corte Penal de Santo Domingo Oeste a la Ciudad Judicial de SDE. ( FUENTE EXTERNA )

El Poder Judicial informó este jueves que todas las salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo funcionarán en una sola sede, que será en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, al igual que el resto de las Cortes de Apelación del país.

Explicó que esto permite cumplir con la Ley 141-02, que en su artículo 1 indica que la Corte de Apelación de Santo Domingo estará "con asiento en el municipio cabecera de Santo Domingo Este, la que tendrá jurisdicción sobre los Distritos Judiciales de la provincia de Santo Domingo, , que se crea por la presente ley, y el de la provincia de Monte Plata".

Agrega que esta unificación establecida por ley no había podido implementarse por las limitaciones de espacio físico.

Este jueves, una comisión del Poder Judicial dominicano, integrada por el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Javier Cabreja, y otros funcionarios judiciales, se reunió con una delegación de abogados penalistas que litigan en Santo Domingo Oeste.

Los abogados penalistas tenían varias semanas protestando por el traslado de la Corte Penal de Santo Domingo Oeste a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

La comisión explicó las razones legales del traslado de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de apelación de SD a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

Cabreja manifestó la importancia de ese proceso de diálogo con la comunidad jurídica para que la justicia siga mejorando y ponderó la sede modélica de Santo Domingo Este, la que se busca extender a nivel nacional.

"Todo lo que se está haciendo, todo este esfuerzo de cambio y de mejora en el Poder Judicial se inscribe en un proyecto de transformación que tenemos, y eso no lo hacen solo los jueces ni los servidores judiciales, sino que para nosotros la comunidad jurídica es muy importante el poder ofrecer servicio de calidad", informó Cabreja.

De su lado, Toribio Frías, tras escuchar el planteamiento de los abogados, les explicó que el Poder Judicial debe cumplir con la Ley.

"La Provincia de Santo Domingo va a pasar de tener las peores edificaciones a tener las más modernas del país y de la región, y esto requiere que se cumpla con lo que establece la Ley 141-02", dijo Toribio Frías, quien aseguró que el acceso digital ya está disponible en materia penal para realizar trámites.

El abogado penalista Francisco Morillo Montero valoró el esfuerzo del Poder Judicial en dotar a los usuarios de infraestructuras dignas, como la de Santo Domingo Este.

"Yo de verdad felicito al presidente de la Suprema Corte de Justicia con esta iniciativa de modelo de gestión judicial que nos ha acomodado la vida", reconoció el abogado Morillo, quien también decidió apoyar la transformación tecnológica.

Será trasladada en enero

El plan de habilitación de Santo Domingo Este continua con su cuarta etapa, programada para el 19 de enero de 2026, con la puesta en marcha de la jurisdicción Penal y el centro de entrevistas.

Finalmente, el 13 de febrero de 2026 se activarán los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en áreas civil como penal, completando así la habilitación plena de la Ciudad Judicial.