El Ministerio Público pedirá medidas más severas contra imputadas por muerte de Stephora

La procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, informó este jueves que el Ministerio Público apelará de manera completa e integral la decisión judicial que impuso medidas de coerción a las imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph.

Diná Llaverías aseguró que, en el recurso de apelación, solicitarán medidas más severas y contundentes, al indicar que el órgano acusador no está conforme con lo decidido por el tribunal.

"Evidentemente, como no estamos conformes, vamos a solicitar que la medida sea más contundente", expresó, al tiempo de garantizar que la apelación será interpuesta antes de que venza el plazo legal.

Una jueza de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso una garantía económica de RD$500,000 y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas en el caso. El pago fue realizado por Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel.

En cuanto a la coordinadora general del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple. Todas las imputadas enfrentan cargos por homicidio involuntario.

Buscan ampliar el expediente

Los abogados de la familia de la menor, Miguel Díaz y Shesnel Calcaño, interpusieron una querella con el objetivo de incluir en el expediente acusatorio a otros directivos del centro educativo, así como a los propietarios de la hacienda donde ocurrió la tragedia.

Entre las personas que buscan que sean procesadas figuran el propio colegio y los directivos Eduardo Rafael Estévez Bretón y Freddy Núñez.

También se solicita la inclusión de los responsables de la hacienda: Pedro Pablo Muñoz Puntiel, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz. La solicitud fue remitida al juez coordinador del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago para que fije fecha y hora de conocimiento.

Stephora, de 11 años, falleció ahogada el 14 de noviembre en la Hacienda Los Caballos, durante una excursión escolar organizada por el Instituto Integral Leonardo Da Vinci.