TC declara inadmisible recurso de Fuerza Aérea contra sentencia que reintegra militar

El Tribunal Constitucional (TC) declara inadmisible un recurso de la Fuerza Aérea. ( ARCHIVO )

El Tribunal Constitucional (TC) emitió este miércoles una sentencia declarando inadmisible un recurso de revisión constitucional interpuesto por la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en contra de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenó la reintegración de un militar que había sido desvinculado.

La decisión del TC cierra un capítulo en un conflicto legal originado por la desvinculación de Reyes Emilio Reyes Torres, un ex mayor de la Fuerza Aérea, quien fue separado de sus funciones sin el debido proceso, de acuerdo al fallo del TSA.

La sentencia 0030-02-2021-SSEN-00505 de la Primera Sala del TSA, emitida el 24 de noviembre de 2021, había ordenado el reintegro inmediato de Reyes Torres a su puesto en el rango de mayor y el pago retroactivo de los salarios dejados de percibir, argumentando que su desvinculación se realizó de manera arbitraria, sin garantizarle su derecho a la defensa y sin cumplir con las garantías mínimas del debido proceso.

El caso de Reyes Emilio Reyes Torres

Reyes Torres había sido desvinculado tras una junta investigativa que determinó su salida debido a su permanencia fuera del país sin el permiso correspondiente.

Te puede interesar Tribunal Constitucional ordena a la Suprema Corte revisar condena contra Pascual "El Chino" Cordero

El recurso de revisión constitucional de la Fuerza Aérea

El Tribunal Superior Administrativo reconoció que la cancelación del nombramiento de Reyes Torres violó el debido proceso, pero la Fuerza Aérea recurrió al Tribunal Constitucional con el argumento de que la sentencia debía ser revisada, solicitando que fuera declarada inadmisible.

En su recurso, la Fuerza Aérea expuso que el proceso disciplinario había seguido los procedimientos establecidos para la desvinculación de Reyes Torres.

Sin embargo, en la sentencia TC/1424/25, emitida este 17 de diciembre de 2025, el TC determinó que la Fuerza Aérea no presentó argumentos suficientes para fundamentar su solicitud de revisión constitucional.

Según la sentencia del TC, la parte recurrente no explicó de manera clara los agravios que la sentencia impugnada le causó, limitándose a enumerar hechos y justificaciones sin abordar directamente los motivos por los cuales considera que el juez de amparo decidió de manera incorrecta y que, según ellos, invalidarían la decisión del TSA.

El TC subrayó que, en un recurso de revisión constitucional, las partes involucradas tienen la obligación de señalar con precisión los agravios y los vicios que consideran que afectan a la sentencia impugnada, lo que no ocurrió en este caso. Por ello, se declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Fuerza Aérea.