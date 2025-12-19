Aprovechó que estaban solas: tribunal condena a 20 años a agresor de tres niñas en Hato Mayor

Fachada del Palacio de Justicia de la provincia Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Eran alrededor de las 8:15 de la noche del 10 de diciembre de 2024 cuando tres niñas de 9, 11 y 13 años quedaron solas en su vivienda, en la provincia Hato Mayor, sin imaginar que ese momento sería aprovechado por un desaprensivo para cometer un hecho que marcaría sus vidas.

José Villanueva Custodio, conocido como "Chivero", se valió de la ausencia de adultos para abusar física y sexualmente de las menores.

Horas después, el padre de las niñas fue informado de lo ocurrido y dio parte a las autoridades, iniciándose una investigación que culminó con una condena judicial.

20 años de prisión

A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Hato Mayor condenó a Villanueva Custodio a 20 años de prisión, pena que deberá cumplir en la cárcel pública de la provincia El Seibo. Además, fue sentenciado al pago de una multa de 200,000 pesos, según una nota de prensa del órgano persecutor.

El tribunal lo declaró culpable de violar el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, así como el artículo 396, literal C, de la Ley 136-03 sobre Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Por este mismo caso también fue procesada la madre de las víctimas; sin embargo, el tribunal la declaró no culpable de los cargos de complicidad, abuso cometido por los padres y falta de supervisión de adultos, conforme a los artículos 59, 60, 330 y 331 del Código Penal.

La acusación fue sostenida por la fiscal litigante Luz Almonte ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Hato Mayor, integrado por los jueces Francisco Antonio Arias Sánchez, Haissel O. Uribe Reyes y Magdelquis Franco Peña.