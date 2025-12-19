Caso Senasa revela patrón de fraude basado en alzas desproporcionadas y perfiles de afiliados

Los implicados en el fraude al Senasa recibieron medidas de coerción tras investigaciones. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO/ARCHIVO )

Los imputados en el caso del fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) utilizaron varias modalidades para sustraer fondos del servicio estatal. Dos de estas fueron el incremento exponencial de los montos autorizados y la selección de un perfil recurrente de afiliados para facturar servicios no prestados.

Así se establece en el expediente de solicitud de medida de coerción contra los involucrados en el presunto entramado de corrupción administrativa, al que el Ministerio Público atribuye haber defraudado a la ARS estatal con más de 15,000 millones de pesos.

El expediente señala que, de acuerdo con un informe de auditoría al Senasa, las autorizaciones del prestador de servicios médicos Grupo Siulrod, S.R.L., desde enero de 2022 hasta febrero de 2025, evidenciaron comportamientos irregulares, conforme a la modalidad de facturación del prestador, el incremento exponencial de los montos autorizados y el no reconocimiento de los servicios por parte de los afiliados contactados.

Servicios inexistentes y alzas atípicas

Uno de los hallazgos más contundentes es la facturación de servicios no prestados: el 100 % de los afiliados contactados (34 personas) aseguró no reconocer los servicios autorizados en las fechas examinadas.

En paralelo, la auditoría detectó un incremento exponencial en los montos aprobados al prestador.

Asimismo, se facturaban estudios, procedimientos y tratamientos que no fueron ejecutados, utilizando afiliados reales y prestadores habilitados.

Un perfil de afiliados repetido

El informe también describe un patrón de perfil en la muestra analizada.

Los afiliados presentan al menos una consulta en centros de índole militar o policial, como el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, el Hospital General de la Policía Nacional, el Hospital Militar Ramón de Lara, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Médico Base Naval 27 de Febrero (ARD).

Esta recurrencia sugiere una selección deliberada de perfiles para sostener el esquema de autorizaciones.

Duplicidad sistemática de atenciones

Otra modalidad identificada es la duplicidad de servicios. El 33 % de los afiliados consultados mostró registros duplicados en su historial.

"Usuarios con duplicidad de servicios, observándose un patrón repetitivo de autorizaciones que consisten en varias consultas generales y especializadas realizadas el mismo día, que, al contactar de manera aleatoria a los afiliados, no reconocieron los servicios reclamados por el prestador", indica el expediente.

Prisión preventiva

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de formar parte del presunto entramado de corrupción.

Además de Hazim, la medida fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En tanto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas menos gravosas a tres de los diez imputados, luego de que admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.

Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella. A las primeras, el magistrado les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.

A Read Estrella se le impuso impedimento de salida y arresto domiciliario.

