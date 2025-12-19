Un juez del tribunal de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre vinculado al asesinato de un testigo, hecho registrado frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, el pasado 26 de agosto.

La medida fue dictada contra Randy Stewart Sánchez Vallejo, alias "Randy" o "Magneto", a quien las autoridades señalan como parte de la estructura criminal que planificó, coordinó y ejecutó la muerte de Luis Gustavo Grullón de Aza, alías "Nini".

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado desempeñó un rol fundamental dentro de la operación criminal. Se estableció que trasladó y acompañó a los ejecutores materiales desde la provincia Santo Domingo hasta San Francisco de Macorís, coordinó su llegada a la ciudad, gestionó hospedaje y rutas de vigilancia, y participó en los recorridos de inteligencia alrededor del Palacio de Justicia previo al crimen.

Las pesquisas indican que Sánchez Vallejo también formó parte del operativo el día del asesinato, desplazándose en el vehículo de apoyo al tirador. Tras la ejecución, habría recogido a Ricky Alberto Hernández, alias "El Goldo", para facilitar su fuga hacia Santo Domingo y recibió las armas homicidas con el propósito de entregarlas en un punto controlado por el prófugo Jesús Manuel Dolis, alias "Manuelito" o "El Fiscal".

El proceso fue declarado de tramitación compleja.

El tribunal dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, provincia La Vega.

Prófugos

Por el caso permanecen prófugos Jesús Manuel Dolis (Manuelito o el Fiscal) y Yerlin, alias "42".

Antecedentes del caso

Grullón de Aza fue asesinado momentos después de salir de una sala de audiencias, donde fungía como testigo presencial en el proceso seguido contra Wellington Burgos Martínez, acusado de homicidio.

La investigación determinó que el crimen fue ejecutado por una red integrada, entre otros, por Ricky Alberto Hernández (el Goldo), señalado como autor material; Winder Jaime (Disconfianza), cómplice; Jhoan Gilberto Cortorreal Polanco (Kiko Peine Largo), coordinador logístico; y Antonio Yhosue Morel Artiles (Josué el Balbú / Manuel el Balbú), informante interno.