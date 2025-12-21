Embajadora de EE.UU. visita a la procuradora general de la República

En el centro, la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso. El primero de la derecha, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y quienes acompañaban a la embajadora, Rebecca Marquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL), y los agregados de la DEA y el FBI, Kaleb Sanderson y Enrique Corral, respectivamente. ( FOTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL. )

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, recibió en su despacho la visita de la embajadora Leah Francis Campos, con quien conversó sobre los proyectos de colaboración en el ámbito de seguridad que mantienen Estados Unidos y República Dominicana.

"Hemos tenido una conversación muy afable. Desde la Procuraduría General trabajamos en diferentes iniciativas que, en el marco de su relación bilateral, mantienen Estados Unidos y República Dominicana para fortalecer la seguridad en nuestros países", dijo Reynoso, según un comunicado de prensa.

En la reunión, celebrada en la Procuraduría General de la República, estuvo presente el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, mientras que la embajadora Campos se hizo acompañar por Rebecca Marquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL), y los agregados de la DEA y el FBI, Kaleb Sanderson y Enrique Corral, respectivamente.

Unidos en la seguridad hemisférica

La procuradora general recordó que República Dominicana y Estados Unidos trabajan en conjunto en temas que impactan en la seguridad hemisférica, como la lucha contra el narcotráfico o el lavado de activos provenientes de actividades vinculadas a la criminalidad organizada.

Reynoso valoró la cooperación de Estados Unidos que se materializa con el flujo constante de informaciones estratégicas a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y El Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el comunicado de prensa de la Procuraduría, la máxima representante del Ministerio Público dominicano destacó, asimismo, que esas agencias estadounidenses mantienen una coordinación constante que permite eficientizar el trabajo que realizan en el bien de la sociedad dominicana esa dependencia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/yeni-berenice-y-la-embajadora-estadounidense-foto-procuraduria-ba4cc303.jpg La embajadora estadounidense,Leah Francis Campos, y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso fueron captadas riéndose durante el encuentro. (PROCURADURÍA GENERAL)

Dijo que el órgano persecutor y la DNCD trabajan, junto a otras unidades de seguridad e inteligencia del Estado, por la seguridad y contra la criminalidad y la delincuencia organizada.

Reynoso recordó que la Procuraduría General de la República recibe el apoyo técnico del gobierno de Estados Unidos en distintos proyectos que se realizan a través de INL, como son: el de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Crimen Organizado.

En ese contexto, resaltó la disposición a facilitar capacitaciones especiales y el acceso a equipamiento de última generación para hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.

"Agradecemos la disposición de la señora embajadora Campos, quien nos ha manifestado el interés de su gobierno en seguir apoyando a nuestro país a través de capacitaciones que nos permitan ser más efectivos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada", concluyó Reynoso.