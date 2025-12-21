Wilson Camacho plantea que vivir sin corrupción debe considerarse "un derecho esencial"

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó este domingo que vivir en una sociedad libre de corrupción debe asumirse como un "derecho humano esencial", al considerar que este fenómeno afecta de manera directa la calidad de vida, la dignidad y las oportunidades de las personas.

Camacho señaló que la corrupción no solo implica pérdidas económicas para el Estado, sino que también deja víctimas y deteriora los servicios públicos, profundiza las desigualdades y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. "Vivir libres de corrupción debe considerarse tan esencial como vivir sin violencia y en un ambiente sano", expresó.

El funcionario judicial planteó su reflexión en un mensaje que puso en su cuenta de X.

El post La corrupción plantea preguntas urgentes: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué implica perseguirla? ¿Cuántas víctimas deja? ¿Cómo afecta las vidas de las personas? Vivir libres de corrupción debe considerarse un derecho humano, tan esencial como vivir sin violencia y en un ambiente sano.

editar placeholder">

El funcionario sostuvo que una sociedad sin corrupción permite garantizar el acceso equitativo a derechos básicos como la salud, la educación y la justicia, y crea condiciones más justas para el desarrollo social y económico.

En ese sentido, reiteró el compromiso del Ministerio Público de continuar fortaleciendo la persecución penal de los actos de corrupción, como parte de una estrategia integral orientada a proteger los derechos de la ciudadanía y consolidar un Estado de derecho más transparente y responsable.

Caso Senasa

Camacho habló del tema en el marco que lleva el Ministerio Público en los últimos días con el presunto caso de corrupción Senasa. El órgano logró que un tribunal dictara prisión preventiva para siete de 10 imputados de irregularidades administrativas en el seguro estatal. Acusa al grupo de defraudar al Estado con más de 15,900 millones de pesos a través de diversos fraudes y lavado de activos.

La corrupción plantea preguntas urgentes: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué implica perseguirla? ¿Cuántas víctimas deja? ¿Cómo afecta las vidas de las personas?



Vivir libres de corrupción debe considerarse un derecho humano, tan esencial como vivir sin violencia y en un ambiente sano. — Wilson Camacho (@WilsonCamachoP) December 21, 2025