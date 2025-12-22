Arzobispo de Santiago cuestiona los mecanismos de supervisión estatal tras escándalo en Senasa

El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, ofrece declaraciones a miembros de la prensa sobre el caso Senasa. ( FUENTE EXTERNA )

El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, cuestionó la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión que permitan prevenir la quiebra, la inoperancia y posibles actos de corrupción, en referencia al escándalo que ha rodeado al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El religioso expresó que, a su juicio, la situación que se generó en Senasa deja la impresión de que la entidad no estaba siendo debidamente controlada ni supervisada.

"Da la sensación de que nadie la estaba controlando, nadie la estaba supervisando y por eso se llegó hasta donde se llegó", sostuvo.

Descontento

El prelado manifestó su preocupación por las consecuencias del caso, al considerar que se juega "peligrosamente con la salud de las personas más necesitadas".

Advirtió sobre el impacto social que podría tener cualquier irregularidad en un sistema que protege a los sectores más vulnerables.

Asimismo, confesó que sintió pánico al enterarse del desfalco.

"Yo dije me quedé sin seguro", relató, aunque indicó que el servicio ha continuado funcionando.

Las declaraciones del arzobispo se producen tras presidir la misa de acción de gracias por las operaciones del Instituto Oncológico del Cibao.